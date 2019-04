Zweitligist Erzgebirge Aue muss vorerst auf Defensivspieler Filip Kusic verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 22-Jährigen zu einer Sperre von drei Spielen.

Kusic hatte in der Schlussphase des Ligaspiels gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Freitag (0:1) nach einem groben Foul an Heidenheims Denis Thomalla die Rote Karte gesehen. Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.