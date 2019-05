vergrößernverkleinern Mario Gomez ist mit dem VfB Stuttgart abgestiegen © Getty Images

Nach dem Abstieg in die zweite Liga beginnen in Stuttgart die Planungen. In der Causa Mario Gomez rechnet Sportvorstand Hitzlsperger vorerst mit einem Verbleib.