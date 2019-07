Das SPORT1-Powerranking zur zweiten Bundesliga zum Durchklicken:

VfB Stuttgart, Hamburger SV, Hannover 96, 1.FC Nürnberg - klingt nach Bundesliga, ist in der kommenden Spielzeit jedoch "nur" zweite Liga.

Selten war die Dichte an Traditionsvereinen und potentiellen Aufstiegskandidaten im Fußball-Unterhaus so hoch, wie in dieser Spielzeit.

Doch nur maximal drei Teams können aufsteigen. Wer macht das Rennen? Und wer muss den Gang in die Drittklassigkeit hinnehmen?

Den Auftakt machen am Freitag zwei Top-Favoriten: Der VfB Stuttgart empfängt Hannover 96 zum Kracher Duell (2. Liga: VfB Stuttgart - Hannover 95, Fr. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Vor dem Start wagt SPORT1 eine Prognose - das Powerranking.