Nach dem 0:0 im Heimspiel wird die Situation für Trainer Kohfeldt nicht leichter.

Für Trainer Florian Kohfeldt wird die Luft bei Darmstadt 98 immer dünner. Die kriselnden Hessen kamen zum Auftakt des neunten Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga daheim nicht über ein 0:0 gegen die Remis-Könige des FC St. Pauli hinaus und bleiben tief im Tabellenkeller.

Darmstadt setzte mit nun acht Punkten seinen schwachen Saisonstart fort und zeigte sich vor allem offensiv erneut mangelhaft. St. Pauli bleibt nach dem sechsten Spiel in Serie ohne Niederlage mit zwölf Punkten Siebter – sechs Unentschieden sind Ligaspitze.

Erstes Duell seit drei Jahren zwischen Darmstadt und St. Pauli

Das zuvor letzte Spiel gegen St. Pauli hatte Darmstadt in der Saison 2022/23 zu Hause glatt 0:3 verloren, stieg wenige Tage später aber in die Bundesliga auf. Diesmal geht es für die Lilien wohl nur um den Klassenerhalt.

Fünf Tage nach der krachenden 0:4-Niederlage in Karlsruhe begann Darmstadt zwar mutiger, nach rund zehn Minuten wurde dann aber St. Pauli zur klar besseren Mannschaft und setzte 98 gehörig unter Druck. Die besten Chancen zur Führung vergab Youssoupha Niang (14./35.). In einem phasenweise zähen Spiel hatte St. Pauli auch nach der Pause Vorteile, die letzte Konsequenz im Spiel nach vorne fehlte aber.

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