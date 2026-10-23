Hetzjagd gegen Reese? Sein Trainer stellt etwas klar

Beim VfL Bochum erzielt der VfL Wolfsburg spät den vermeintlichen Siegtreffer. Doch der Jubel ist nur von kurzer Dauer.

Spätes Drama zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg! Die Wölfe erzielten im Duell der 2. Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit durch Kento Shiogai den vermeintlichen Siegtreffer, doch dieser wurde wegen eines Handspiels des Torschützen doch noch zurückgenommen. So blieb es schlussendlich beim 1:1 (0:1).

Fabian Reese (2.) schoss die Gäste mit seinem traumhaften Volley-Treffer früh in Führung, Sean Klaiber (63.) sorgte aber in der zweiten Halbzeit für den verdienten Ausgleich. Die Wolfsburger verpassten damit den Sprung auf Rang zwei hinter Hertha BSC.

Die Wolfsburger diskutierten nach dem aberkannten Treffer mit Schiedsrichter Eric Weisbach Die Wolfsburger diskutierten nach dem aberkannten Treffer mit Schiedsrichter Eric Weisbach © IMAGO/DeFodi Images

Mit 16 Punkten liegen sie allerdings immer noch auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz drei, im weiteren Verlauf des Spieltags könnten aber gleich mehrere Klubs vorbeiziehen. Der VfL Bochum freute sich nach drei Niederlagen in Serie über einen wichtigen Punkt und verließ vorerst Rang 16. Trainer Uwe Rösler steht dennoch weiter unter Druck.

Reese trifft traumhaft gegen Bochum

Im strömenden Regen agierte Reese mit seinem vierten Saisontor als schneller Stimmungskiller. Bochum musste sich nach dem frühen Rückschlag sortieren, arbeitete sich aber mit Verlauf des ersten Durchgangs besser ins Spiel. Vor allem Berkan Taz sorgte immer wieder für Gefahr im Wolfsburger Strafraum, doch zur Pause warteten die Heimfans weiter auf den Ausgleich.

Bochum blieb aber auch nach dem Seitenwechsel dran – und belohnte sich vor 21.515 Fans an der Castroper Straße durch Klaiber.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)