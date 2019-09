Die DFL hat die Spieltage 9 bis 15 in der 2. Bundesliga terminiert.

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart findet am 26. Oktober statt. An diesem Tag findet in der Bundesliga auch das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB statt.

Alle Ansetzungen der Spieltage 9 bis 15 im Überblick:

9. Spieltag

Freitag, 4. Oktober 2019:

VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden (18.30)

Darmstadt 98 - Karlsruher SC (18.30)



Samstag, 5. Oktober 2019:

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth (13.00)

Dynamo Dresden - Hannover 96 (13.00)

SV Sandhausen - Erzgebirge Aue (13.00)



Sonntag, 6. Oktober 2019:

1. FC Nürnberg - FC St. Pauli (13.30)

1. FC Heidenheim - VfL Bochum (13.30)

Holstein Kiel - Jahn Regensburg (13.30)



Montag, 7. Oktober 2019:

VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld (20.30)



10. Spieltag

Freitag, 18. Oktober 2019:

SpVgg Greuther Fürth - Dynamo Dresden (18.30)

Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg (18.30)



Samstag, 19. Oktober 2019:

Jahn Regensburg - SV Sandhausen (13.00)

FC St. Pauli - Darmstadt 98 (13.00)

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim (13.00)



Sonntag, 20. Oktober 2019:

VfB Stuttgart - Holstein Kiel (13.30)

Hannover 96 - VfL Osnabrück (13.30)

VfL Bochum - Karlsruher SC (13.30)



Montag, 21. Oktober 2019:

Arminia Bielefeld - Hamburger SV (20.30)



11. Spieltag

Freitag, 25. Oktober 2019:

Holstein Kiel - VfL Bochum (18.30)

Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue (18.30)



Samstag, 26. Oktober 2019:

Hamburger SV - VfB Stuttgart (13.00)

Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld (13.00)

Karlsruher SC - Hannover 96 (13.00)



Sonntag, 27. Oktober 2019:

1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg (13.30)

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli (13.30)

VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth (13.30)



Montag, 28. Oktober 2019:

SV Sandhausen - SV Wehen Wiesbaden (20.30)



12. Spieltag

Freitag, 1. November 2019:

Hannover 96 - SV Sandhausen (18.30)

Jahn Regensburg - VfL Osnabrück (18.30)



Samstag, 2. November 2019:

FC St. Pauli - Karlsruher SC (13.00)

SpVgg Greuther Fürth - Darmstadt 98 (13.00)

Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim (13.00)

Sonntag, 3. November 2019:

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden (13.30)

Arminia Bielefeld - Holstein Kiel (13.30)

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV (13.30)



Montag, 4. November 2019:

VfL Bochum - 1. FC Nürnberg (20.30)



13. Spieltag

Freitag, 8. November 2019:

FC St. Pauli - VfL Bochum (18.30)

Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden (18.30)



Samstag, 9. November 2019:

Holstein Kiel - Hamburger SV (13.00)

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth (13.00)

VfL Osnabrück - VfB Stuttgart (13.00)



Sonntag, 10. November 2019:

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld (13.30)

1. FC Heidenheim - Hannover 96 (13.30)

Darmstadt 98 - Jahn Regensburg (13.30)

Montag, 11. November 2019:

Karlsruher SC - Erzgebirge Aue (20.30)



14. Spieltag

Freitag, 22. November 2019:

VfL Bochum - VfL Osnabrück (18.30)

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli (18.30)



Samstag, 23. November 2019:

Hamburger SV - Dynamo Dresden (13.00)

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen (13.00)

SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel (13.00)



Sonntag, 24. November 2019:

VfB Stuttgart - Karlsruher SC (13.30)

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim (13.30)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg (13.30)



Montag, 25. November 2019:

Hannover 96 - Darmstadt 98 (20.30)



15. Spieltag

Freitag, 29. November 2019:

VfL Osnabrück - Hamburger SV (18.30)

Karlsruher SC - Jahn Regensburg (18.30)



Samstag, 30. November 2019:

1. FC Nürnberg - SV Wehen Wiesbaden (13.00)

FC St. Pauli - Hannover 96 (13.00)

VfL Bochum - Erzgebirge Aue (13.00)

Dynamo Dresden - Holstein Kiel (13.00)

Sonntag, 1. Dezember 2019:

1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth (13.30)

Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld (13.30)

SV Sandhausen - VfB Stuttgart (13.30)