Der Zweitligist Hannover 96 hat sich von seinem Trainer Mirko Slomka getrennt.

Dies gab der Klub am Sonntag offiziell bekannt. Die Entscheidung sei nach einer "umfassenden Analyse" gefallen.

"Die Entscheidung wurde Slomka am Sonntagmittag von 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt", heißt es in einer Pressemitteilung der 96er. "Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Wochen und nach der für alle enttäuschenden Leistung am Freitagabend mit dem glücklichen Punktgewinn gegen den SV Sandhausen (1:1) ist ein Trainerwechsel notwendig."

Mehr in Kürze.