Unrühmliche Szenen während der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 (0:3) in der 2. Fußball-Bundesliga:

In Anspielung auf die Anfeindungen gegen Hoffenheims Klub-Mäzen Dietmar Hopp, die am vergangenen Wochenende bei der Partie der Kraichgauer gegen den FC Bayern (0:6) fast zum Spielabbruch geführt hatten, wurde aus dem Block der Club-Ultras auch FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge angegangen und provoziert.

Auf zwei meterlangen Transparenten war zu lesen: "Dietmar Hopp, Du bist nicht allein. Karl-Heinz Rummenigge könnte Dein Bruder sein!"

Ein weiteres Transparent wiederum zeigte den Schriftzug: "Hopps Mutter - die Mutter aller Probleme!"

Am zurückliegenden Samstag in Hoffenheim war Hopp durch Bayern-Ultras mit dem Banner "Du Hurensohn" mehrfach beleidigt worden, worauf das Spiel in der 77. Minute zum zweiten Mal unterbrochen wurde und sowohl Bayerns als auch Hoffenheims Spieler nach ihrer Rückkehr auf den Rasen sich den Ball nur noch zuschoben.

Nach Abpfiff hatte Rummenigge betroffen und verärgert reagiert: "Das ist das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern!. Wir werden mit aller Schärfe gegen die vorgehen und sie werden am Ende des Tages auf alle Fälle zur Rechenschaft gezogen werden."

Die Bayern-Fangruppe Schickeria wiederum, die sich zu den Schmäh-Plakaten gegen Hopp bekannt hatte, äußerte sich am Dienstag ihrerseits zu den Reaktionen auf die Vorfälle in Sinsheim geäußert. Die Reaktionen seien zum Großteil "übertrieben" und "ließen jegliche inhaltliche Einordnung vermissen", hieß es in der Erklärung. "Lauthals lachen mussten wir, als Karl-Heinz Rummenigge sich auch noch dazu genötigt sah zu äußern, dass er sich notfalls mit Leibwächtern vor uns schützen würde", wurde auch Rummenigge kritisiert.