2. Liga: Nächstes Team in Isolation

vergrößernverkleinern Der SV Sandhausen muss in Quarantäne © Imago

Corona-Alarm in der 2. Liga: Einen Tag nach dem Karlsruher SC begibt sich am Mittwoch auch die Mannschaft des SV Sandhausen in eine zweiwöchige Quarantäne.