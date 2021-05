Der Hamburger SV greift durch!

Nach dem erneut verpassten Aufstieg in die Bundesliga ziehen die Hanseaten erste personelle Konsequenzen. Diese betreffen Jeremy Dudziak.

Dudziak verstößt gegen teaminterne Regeln

Der Mittelfeldspieler wurde von Horst Hrubesch aus dem Kader für das letzte Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig gestrichen. Als Grund gab der Klub an, der 25-Jährige habe sich an einfache teaminterne Regeln halten. Die Freistellung gilt zunächst zu bis zum Saisonende.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Laut der Bild ist Dudziak wiederholt zu spät gekommen. Er habe das Quarantäne-Trainingslager im Hotel "Treudelberg" bereits verlassen. Dem Bericht zufolge habe Dudziak nach den Disziplinlosigkeiten keine Zukunft mehr beim HSV.

Dudziak absolvierte in dieser Saison 27 Zweitliga-Partien für Hamburg und erzielte dabei zwei Treffer. Bei der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim VfL Osnabrück, die ein weiteres Jahr Zweitklassigkeit besiegelte, wurde er eingewechselt. Sein Vertrag in Hamburger läuft noch bis 2022, er kam 2019 vom Stadtrivalen FC St. Pauli.