Als Sebastian Rudy am Montag nicht zum Corona-Test beim FC Schalke 04 erschien, bahnte sich bereist Aufregung an. Nun ist sein Abgang besiegelt. Eine entsprechende Meldung des kicker deckt sich mit SPORT1-Informationen.

"Das stimmt uns mit Blick auf eine mögliche Zukunft bei Schalke 04 nachdenklich", hatte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder nach dem verpassten Corona-Test erklärt. Die Knappen starten an diesem Donnerstag in die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga. Dass Rudy an dieser wohl nicht teilnehmen wird, hatte sich schon vor dem Monat angebahnt. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

Schon in der Bundesliga war Rudy ein Großverdiener bei Königsblau, eine Etage tiefer kann und will sich der Klub das Gehalt des 29-maligen Nationalspielers nicht mehr leisten.

Rudy kommt dem FC Schalke entgegen

Rudy wird seinen noch bis 2022 laufenden Vertrag auf Schalke auflösen und dem Klub dabei entgegenkommen. Laut SPORT1-Informationen wird es keine Abfindung geben, Rudy verzichtet auf Gehalt. Eine Einigung dürfte zeitnah verkündet werden, die Verantwortlichen auf Schalke wollten sich auf Anfrage von SPORT1 noch nicht dazu äußern.

S04 hatte Rudy im Jahr 2016 für 16 Millionen Euro vom FC Schalke geholt. Der Deal stellte sich allerdings als großes Missverständnis heraus, das nun sein Ende findet. In der vergangenen Spielzeit war der 31-Jährige an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.