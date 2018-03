Anzeige

Lothar Matthäus erneuert Kritik an Per Mertesacker vom FC Arsenal

Lothar Matthäus erneuert seine Kritik an Weltmeister Per Mertesacker

Lothar Matthäus erneuert seine Kritik an Per Mertesacker, dessen Offenbarung über Druck im Fußball hohe Wellen schlug. Dennoch "maße er sich" kein Urteil an.