Nach dem Ende der Saison in der Bundesliga und der 2. Liga stehen auch im Mai 2018 die Relegationsspiele auf dem Programm.

Während die Drittplatzierten der unteren Liga mit der Aussicht auf den Aufstieg hochmotiviert in die Relegation gehen dürften, sind für den 16. der Bundesliga und 2. Liga die beiden Partien der letzte Strohhalm um dem Worst Case Abstieg doch noch zu entgehen.

Während in der Bundesliga und der 2. Liga die Teilnehmer an der Relegation vor den letzten beiden Spieltagen noch vakant sind, sicherte sich der Karlsruher SC am Samstag Platz drei in der dritten Liga und damit die Chance auf den direkten Wiederaufstieg.

SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen zur Relegation zusammen:

Wer bestreitet die Relegationsspiele?

In der Bundesliga-Relegation bekommt es der 16. der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit dem Drittplatzierten der 2. Bundesliga zu tun. In der Zweitliga-Relegation trifft der 16. der 2. Bundesliga auf den Dritten der 3. Liga.

Wie ist der Modus der Relegationsspiele?

Beide Relegationen werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der Sieger in der Summe beider Duelle steigt auf bzw. hält die Klasse. Bei Torgleichheit greift die aus dem Europapokal bekannte Auswärtstorregel. Sollte auch nach dieser Bewertung Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2 x 15 Minuten dauernden Verlängerung - und ggf. zum Elfmeterschießen.

Wann finden die Relegationspartien statt?

Die Partien werden zeitnah nach dem Ende der Saison ausgetragen.

Am 17. Mai hat der 16. der Bundesliga den Zweitliga-Dritten zu Gast. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Das Rückspiel beim Zweitligisten findet am 21. Mai statt, Spielbeginn ist ebenfalls um 20.30 Uhr.

Jeweils einen Tag später, also am 18. und 22. Mai, findet die Relegation zwischen 2. und 3. Liga statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Der Drittligist hat im Rückspiel Heimrecht.

Wie kann ich die Relegation verfolgen?

Die Bundesliga-Relegation ist ausschließlich im Pay-TV via Eurosport Player bzw. Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Die Relegationspartien zwischen der 2. und 3. Liga werden neben den Übertragungen im Eurosport Player auch im Free-TV, im ZDF übertragen.

SPORT1 bietet zudem zu allen Partien einen LIVETICKER auf SPORT1.de an.