Die DFB-Junioren haben bei der U17-EM in England ihren ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Michael Prus gewann das zweite Spiel der Gruppe D gegen Serbien mit 3:0 (3:0) und hat damit weiterhin die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Am Freitag (20 Uhr im LIVETICKER) wartet im letzten Vorrundenspiel Titelverteidiger Spanien.

Can Bozdogan (18.) vom 1. FC Köln brachte die DFB-Auswahl in Loughborough in Führung, ein Doppelpack von VfB Stuttgart-NachwuchsspielerLeon Dajaku (24./37.) machte bereits in der ersten Spielhälfte alles klar.

Zum Auftakt hatten die DFB-Junioren gegen die Niederlande mit 0:3 verloren. Nur mit einer Überraschung gegen Rekordsieger Spanien ist der Viertelfinal-Einzug noch möglich. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.