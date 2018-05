Die DFB-U17-Junioren träumen in England vom EM-Titel und SPORT1 ist mittendrin.

Die Sport1 GmbH hat von der Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) plattformneutrale audiovisuelle Medienrechte für Deutschland erworben und zeigt die am Freitag gestartete UEFA-U17-EM live im Free-TV und auf seinen digitalen Plattformen.

Den Auftakt macht das Kräftemessen zwischen England und Italien, das am Montag, 7. Mai, live ab 15:55 Uhr auf SPORT1+ zu sehen ist, ehe am Freitag, 11. Mai, für die deutsche U17-Auswahl das Topduell gegen Titelverteidiger Spanien ansteht.

Weitere EM-Highlights in Videoclips

SPORT1 überträgt das Spiel ab 19:55 Uhr live im Free-TV (weitere Sendezeiten in der Übersicht). Zum Rechtepaket gehören auch weitere Highlights der EM-Spiele, die Deutschlands führende 360°-Sportplattform unter anderem in Videoclips präsentieren wird.

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von SPORT1: "Die deutschen Jugendnationalmannschaften haben in den vergangenen Jahren bei UEFA-U-Europameisterschaften immer wieder für Furore gesorgt. Ein solches Turnier mit der deutschen U17 live im Free-TV und auf unseren digitalen Plattformen abzubilden, passt perfekt in unsere Strategie, dem Juniorenfußball auf SPORT1 weiterhin ein Zuhause zu geben."

DFB-Trainer Michael Prus: "Für die Jungs ist es die erste Europameisterschaft in ihrem Leben, sie messen sich mit den besten Spielern ihres Jahrgangs. Für die Entwicklung unserer U-Nationalspieler ist das unheimlich wertvoll. Wir freuen uns sehr, dass zunächst unser drittes Gruppenspiel gegen Spanien live im Free-TV gezeigt wird – zumal SPORT1 für seine Leidenschaft zum Fußball bekannt ist."

Deutsche Vorrundengruppe mit Niederlande, Serbien und Spanien

Insgesamt nehmen an der UEFA-U17-EM in England 16 Teams teil. Das Team von Bundestrainer Michael Prus misst sich in seiner EM-Vorrundengruppe mit den Niederlanden, Serbien und Spanien. Die Iberer triumphierten 2017 im Finale gegen England.

SPORT1 zeigt die Partie Deutschland gegen Spanien am Freitag, 11. Mai, ab 19:55 Uhr live. Auch ein mögliches Viertel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung ist am Montag, 14. Mai, beziehungsweise Donnerstag, 17. Mai, auf SPORT1 im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube zu sehen.

Das Endspiel am Sonntag, 20. Mai, wird ab 19:10 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und auf YouTube gezeigt. Sollte Deutschland ins Endspiel einziehen, sind zudem Liveschalten im Free-TV geplant.

DFB-Team setzt auf Motto #BisZumSchluss

Deutschland hat bei der U17-Europameisterschaft trotz der 0:3-Auftaktniederlage gegen die Niederlande weiterhin große Ziele, einer der Führungsfiguren ist Jonas Pfalz, Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach.

Das gemeinsame Motto #BisZumSchluss treibt ihn und seine Teamkameraden an bei der ersten großen Endrunde für den Jahrgang 2001, dabei heißt es auch, dominanter als in der Qualifikation aufzutreten.

Für das Turnier qualifizierte sich die deutsche U17 als einer der sieben besten Gruppenzweiten.

Die Sendezeiten auf SPORT1, SPORT1+ und SPORT1.de im Überblick :