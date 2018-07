Borussia Dortmund hat seine erste Niederlage unter Lucien Favre einstecken müssen. Beim International Champions Cup in Pittsburgh/Pennsylvania verlor der BVB nach einem 2:2 über 90 Minuten im Elfmeterschießen gegen Benfica Lissabon.

Die Dortmunder kassierten somit auch erstmals in dieser Sommervorbereitung eine Niederlage. Nach einem Doppelschlag von Maximilian Philipp (20., 22. Minute) glichen die Portugiesen in der zweiten Hälfte durch Andre Almeida (51.) und Alfa Semedo (69.) aus. Im direkt folgenden Elfmeterschießen setzte sich Benfica mit 4:3 vom Punkt durch.

Favre schickte dabei eine bundesliga-reife Startelf auf den Rasendes Heinz Fields, dem Stadion der NFL-Franchise der Pittsburgh Steelers. Auch die Neuzugänge Marvin Hitz und Abdou Diallo spielten von Anfang an. Achraf Hakimi wurde eingewechselt und feierte sein Debüt in Schwarz-Gelb.

BVB: Philipp und Götze als Traumduo

Besonders auffällig waren aber zwei Altbekannte: Kapitän Mario Götze und Doppelpacker Philipp, die an beiden Treffern beteiligt waren.

Mit einer sehenswerten Kombination ging der BVB in der 20. Minute durch Philipp in Führung. Nach einem Doppelpass von Youngster Jacob Bruun Larsen und Kapitän Mario Götze legte Larsen den Ball für den Torschützen quer, der aus acht Metern souverän einschob.

Während Benfica noch seinen Rückstand verarbeitete, legte Dortmund in überragender Manier nach: Mahmoud Dahoud setzte sich über links durch und chippte den Ball auf den gut aufgelegten Götze. Kurz ließ der Weltmeister den Ball von seiner Brust tropfen und lupfte ihn dann über die Benfica-Innenverteidiger hinweg zum in die Spitze startenden Philipp, der nur noch einschieben musste (22.).

Wie so oft in der Vorbereitung nutzten Favre und sein Gegenüber Rui Vitoria das Wechselkontingent voll aus, brachten im Laufe des Spiels jeweils zehn neue Akteure. Darunter litt in der zweiten Hälfe die Dortmunder Abstimmung in der Abwehr.

Gomez und Isak scheitern vom Punkt

In der 51. Minute steckte Pizzi durch auf Almeida, der Hitz keine Chance ließ und ins lange Eck einschob (51.). Den Ausgleich des portugiesischen Zweitplatzierten der vergangenen Saison leitete der eingewechselte BVB-Youngster Alexander Isak mit einem Ballverlust ein. Dan-Axel Zagadou konnte die Kugel nicht mehr zurückgewinnen, Semedo setzte sich gegen Sören Dieckmann durch und legte souverän an Hitz vorbei (69.).

Im Elfmeterschießen scheiterte der 17-jährige Winter-Neuzugang Sergio Gomez Martin beim Stand von 1:1 am Pfosten. Nachdem auch Benficas Andreas Samaris nicht traf, konnte Isak Benfica-Keeper Mile Svilar nicht überwinden. Eduardo Salvio besiegelte die BVB-Niederlage anschließend souverän mit einem Schuss ins rechte untere Eck.

Auch der FC Bayern spielte in der Nacht zum Donnerstag in Amerika. In Philadelphia ging es gegen den neuen Klub von Cristiano Ronaldo, Juventus Turin.