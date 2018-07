Jürgen Klopp hat das Trainer-Duell mit Pep Guardiola für sich entschieden.

Der FC Liverpool setzte sich beim International Champions Cup in MetLife Stadium in Rutherford knapp mit 2:1 gegen den englischen Meister Manchester City durch.

Das Siegtor im Stadion der New York Giants und New York Jets fiel dabei im wahrsten Sinne des Wortes in letzter Minute: In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Sadio Mane per Elfmeter.

Die Zusammenfassungen der Partien des FC Bayern und Borussia Dortmund ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Liverpool erspielt sich mehr Chancen

Der Sieg der Reds war durchaus verdient, da das Team von Klopp die Partie weitgehend bestimmte und deutlich mehr Chancen herausspielte.

Dies lag allerdings auch an der Aufstellung von City. Guardiola schickte selbst für Testspiel-Verhältnisse eine extrem unerfahrene Truppe auf das Spielfeld.

Dennoch ging City in der 57. Minute durch einen Treffer des zuvor eingewechselten deutschen Nationalspielers Leroy Sane in Führung.

Ausgleichstreffer von Salah irregulär

Liverpools Superstar Mohamed Salah antwortete nur sechs Minuten später mit dem Ausgleich. Der Ägypter traf allerdings aus Abseitsposition.

Der Platz war in einem miserablen Zustand, da am Freitag, Samstag und Sonntag noch Konzerte von Popstar Taylor Swift in dem Stadion stattgefunden hatten.

Sowohl Liverpool als auch Manchester hatten ihre Auftaktpartie beim ICC-Cup gegen Borussia Dortmund verloren.