Bayern-Spiel? "Ich werde viele Drinks zu mir nehmen"

Marcel Sabitzer stieg nach dem Finaleinzug des BVB vor der Gästekurve auf eine Kiste und feierte ausgelassen mit den mitgereisten Fans. Später kündigte der Mittelfeldstar an, dass das erst der Auftakt für eine womöglich lange Partynacht war.

„Ich kann es kaum erwarten, nach Wembley zu fahren. Aber ich werde viele Drinks heute Nacht zu mir nehmen. Mal sehen, in welcher Verfassung ich morgen bin“, sagte Sabitzer bei CBS Sports Golazo am Ende seiner Antwort auf die Frage, ob er sich das Halbfinale am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) zwischen seinem Ex-Klub FC Bayern und Real Madrid anschauen werde.