Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo? Die große Trennung des Sommers ist seit Wochen gewiss und dennoch weiß keiner, wie Real ohne seinen Superstar auftreten wird. Ronaldo selbst hat bereits sein erstes Tor bei Juventus Turin erzielt, die Real-Testspiele ohne viele Stammspieler ließen nur bedingt eine Einschätzung ihrer Stärke zu. Das ändert sich jetzt.

Denn am Mittwoch steigt seit neun Jahren das erste Pflichtspiel von Real Madrid, bei dem Ronaldo nicht unter Vertrag bei den Königlichen steht. Eine neue Zeitrechnung steht in der spanischen Hauptstadt an - umso passender ist der Gegner beim UEFA Supercup am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER und bei DAZN) in Tallinn, Estland.

Stadtrivalen-Duell: Real vs. Atletico

Der Champions-League-Sieger 2018 von Kiew (3:1 gegen den FC Liverpool) trifft auf niemand Geringeren als seinen Stadtrivalen Atletico Madrid, der das Europa-League Finale 2018 in Lyon gegen Olympique Marseille (0:3) gewann.

Die "Rojiblanco" gehen in ihre siebte volle Saison mit Trainer Diego Simeone und haben ihren Kader über den Sommer aufpoliert: Superstar Antoine Griezmann unterschrieb einen neuen Vertrag, dazu wurde u.a. für 70 Millionen Euro dessen Landsmann Thomas Lemar von der AS Monaco verpflichtet.

Das Aufeinandertreffen der beiden Topklubs verspricht eine enge Partie zu werden: Die letzten beiden europäischen Finals zwischen Real Atletico - das Champions-League-Finale 2014 und 2016 - gingen beide in die Verlängerung, am Ende hatte das weiße Ballett jeweils die Überhand.

