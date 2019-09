Fritz Keller wird an diesem Freitag beim Bundestag in Frankfurt/Main zum 13. Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewählt.

Am Votum der 259 stimmberechtigten Delegierten für den scheidenden Klubchef des Bundesligisten SC Freiburg besteht kein Zweifel.

Keller ist der einzige Kandidat, die einfache Mehrheit reicht. Das Patenkind von Fritz Walter wurde Mitte August von der DFB-Findungskommission überraschend nominiert. Kurz darauf stimmten die Amateure und die Profis dem Kandidaten zu.

Auf dem Bundestag werden aber noch weitere Weichen gestellt.

SPORT1 fasst den Tag zusammen.

DFB will Frauenfußball aus der Krise führen

Der DFB will den Frauenbereich aus der Krise führen. Auf dem Bundestag wurde den Delegierten ein Konzept für die Stärkung und Weiterentwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs zur Abstimmung vorgelegt.

Im "Projekt Zukunft - weiblich" sind konkrete Zielsetzungen und Handlungsfelder festgeschrieben. Dabei geht es um die Stärkung der Strukturen, die Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung, die Optimierung der Talent- und Spitzenförderung sowie altersgerechte Angebote für Frauen und Mädchen.

Beschlossen wurde zudem die Einrichtung eines neuen Ausschusses. Zur Interessenwahrnehmung der Vereine der Frauen-Bundesliga und der 2. Liga sollen Kernaufgaben vom Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball auf einen neuen, 13-köpfigen Liga-Ausschuss übertragen werden.

Elite-Schiedsrichter bekommen eigene Gesellschaft

Der DFB hat den Weg zu einem professionelleren Management seiner Spitzenschiedsrichter frei gemacht. Beim Bundestag stimmten die Delegierten für einen Grundsatzbeschluss, wonach die Elite-Referees in eine eigene Schiedsrichter GmbH ausgegliedert werden sollen.

Der Schiedsrichter-Ausschuss wird sich dagegen künftig verstärkt um die Themen der Amateure und Schnittstellenthemen kümmern, die in beiden Bereichen verankert sind. Dazu gehören unter anderem die Regelauslegung und die Talentförderung. Die bisherigen Schiedsrichterkommissionen Elite und Amateure wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben.

DFB plant Partnerschaft mit Indien

Der DFB will sich künftig stärker dem Wachstumsmarkt Indien zuwenden.

Generalsekretär Friedrich Curtius kündigte beim Bundestag eine "vielversprechende Partnerschaft" mit dem knapp 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Land an.

Wie diese Partnerschaft konkret aussehen wird, ließ Curtius allerdings offen.

WM-Affäre: DFB zahlt über sieben Millionen Euro für Rechtsberatung

Die Aufarbeitung der Affäre um die Vergabe der WM 2006 hat den DFB bislang mehr als sieben Millionen Euro an Rechtsberatung gekostet. Das geht aus dem Bericht von DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge hervor, der am Freitag auf dem Bundestag vorgestellt wurde.

Der DFB war zuvor bereits vom Finanzamt Frankfurt infolge der vorübergehenden Aberkennung der Gemeinnützigkeit zu einer Steuernachzahlung in Höhe von 22,57 Millionen Euro angewiesen worden. Gegen die Strafzahlung hat der Verband allerdings rechtliche Schritte eingeleitet.

Die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 waren für den DFB durch die Sonderbelastungen der WM-Affäre laut Osnabrügge "keine Jahres des Wachstums, sondern Jahre der Konsolidierung". Nach einem Minus von 20,263 Millionen Euro im Jahr 2017 wies der Verband für 2018 zumindest eine "schwarze Null" aus.

"Die schwierige Umbruchphase ist im Wesentlichen bewältigt, die finanziellen Folgen wirken aber noch nach", sagte Osnabrügge. Auch für den Zeitraum von 2012 bis 2014 muss der DFB in Folge neuer Bewertungen durch die Betriebsprüfer mit zusätzlichen Steuerbelastungen rechnen.

Ein hoher Kostenfaktor in der Zukunft ist die neue DFB-Akademie in Frankfurt, für die am Donnerstag der Grundstein gelegt worden war. Sie soll bis zum Abschluss im Jahr 2021 bis zu 150 Millionen kosten. Die Hälfte davon will der DFB mit Eigenkapital stemmen, die andere Hälfte über Kredite.

Für die Jahre 2020 bis 2022 plant der DFB mit weitgehend ausgeglichene Haushalte. Erlösen von rund 400 Millionen Euro stehen Ausgaben in ähnlicher Höhe gegenüber. Die Rücklagen sollen aufgrund des Akademie-Baus von 107 auf 52 Millionen Euro sinken.

Rauball neues Ehrenmitglied

Der scheidende Vizepräsident Reinhard Rauball ist neues Ehrenmitglied des DFB.

Der 72-Jährige wurde beim Bundestag mit Standing Ovations der Delegierten verabschiedet.

Schon im vergangenen Monat endete Rauballs Amtszeit als Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL).