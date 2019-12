Borussia Dortmund hat das letzte Heimspiel vor der Winterpause in der U19-Bundesliga West gewonnen.

Gegen den Tabellen-Elften Wuppertaler SV gewannen die BVB-Talente mit 3:1 und setzten sich in der Spitzengruppe der Liga fest.

Mann des Spiels war wieder einmal der erst 15-jährige Youssoufa Moukoko, der die Tore zum 1:0 (5.) und 3:1-Endstand (59.) schoss. Für das zwischenzeitliche 2:1 sorgte Immanuel Pherai (56.).

Anzeige

20 Tore in 13 Spielen

Insgesamt kommt Moukoko in dieser Saison auf 20 Tore und sieben Assists in 13 Spielen, damit führt er auch die Torschützenliste souverän an.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Beim Hinspiel am 1. Spieltag hatte das Supertalent sogar einen Sechserpack geschossen. Der BVB schlug zum Saisonstart Wuppertal mit 9:2.

In den beiden letzten Partien des Jahres spielen die BVB-Talente noch gegen Slavia Prag (10.12., Youth League) und bei Alemannia Aachen (15.12., U19-Bundesliga).