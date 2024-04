TV-Streit eskaliert: DAZN kündigt rechtliche Schritte an

Der Streit um die Bundesliga-Rechte eskaliert, der Ton wird immer ruppiger: DAZN hat die nächste Eskalationsstufe gezündet und will die DFL nötigenfalls vor Gericht zerren. Der Streamingdienst drohte am Freitag offen mit einem „jahrelangen“ Rechtsstreit, um doch noch das bei der Ausschreibung angestrebte Paket B zu erlangen.

DAZN kündigt rechtliche Schritte an

Die DFL reagierte gelassen. Für eine Rücknahme der Rechtevergabe gebe es „keine Grundlage und keine Berechtigung“, teilte die DFL am Freitag mit. Sollte DAZN tatsächlich rechtliche Schritte einleiten, sei die DFL „gut aufgestellt“. Einen langwierigen Prozess will der Ligaverband verhindern und hofft daher, dass „alle Beteiligten einen Schiedsspruch als endgültig und abschließend akzeptieren“.

In der Vorwoche hatte DAZN in einem Brief an die DFL eine Ungleichbehandlung im Bieterverfahren beklagt. Das Unternehmen fühlt sich benachteiligt, weil sein Angebot für das Paket B abgelehnt wurde, obwohl es „das finanziell attraktivste und überzeugendste“ gewesen sei. Die DFL wies die Vorwürfe daraufhin deutlich zurück. Der Ligaverband hatte die von DAZN abgegebenen Finanzgarantien nicht akzeptiert und innerhalb von 24 Stunden eine Bankgarantie verlangt. Diese gab es erst mit größerer Verzögerung.