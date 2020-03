"Was machen eigentlich Fußball-Kommentatoren, wenn es nichts mehr zu kommentieren gibt? Einfach mal auf die Straße gucken ..."

Mit diesen Worten hat Robby Hunke, der vor der Coronapause in der aktuellen Saison unter anderem bei DAZN und in der ARD-Sportschau zu hören war, am vergangenen Mittwoch am Fenster seiner Kölner Wohnung ein Twitter-Video begonnen - ohne zu wissen, welche Welle der Begeisterung er damit entfachen würde.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Dabei macht Hunke eigentlich nichts anderes, als zu erzählen, was gerade in seinem Alltag passiert. Nur eben im Stile eines Fußballreporters. Und erhält dafür teilweise mehrere tausend Likes pro Video, manche Clips wurden schon über 100.000 Mal aufgerufen.

"Mir war eigentlich nur langweilig", erklärt er SPORT1 die Entstehung seiner Alltagsvideos: "Ich war als Kommentator für das Revierderby in der Sportschau eingeteilt - und das fand nicht statt. Dann dachte ich mir die Woche drauf: Okay, was machst du denn jetzt?"

Auch Hunke fordert: "Stay at home!"

Statt Fußballstars sind wegen des Coronavirus nun Fußgänger, Radfahrer, der kleine Laden auf der anderen Straßenseite oder sein Müsli die Protagonisten seiner Reportagen.

Er habe in den vergangenen Tagen "unfassbare Reaktionen" erhalten, schwärmt Hunke: "Das ist enorm!" Unter anderem haben ihm nach eigener Aussage schon Menschen angekündigt, mit Pyrotechnik vor seiner Tür stehen zu wollen - er habe jedoch abgewiegelt, betont Hunke: "Stay at home, Distanz wahren!"

Und was macht der Fußballreporter, wenn er nicht gerade aus dem Fenster schaut, und das Geschehen um sich herum kommentiert?

"Dann versuche ich, gut zu kochen", verrät Hunke lachend, "und mit meiner Tochter Pumuckl zu schauen".