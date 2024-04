Bayern-Trainer in Doppelfunktion? Rangnicks schwieriger Spagat

Ein Thema, das derweil vor allem die österreichischen Fußball-Fans umtreibt: Wie will der Teamchef ihrer Nationalmannschaft das Team erfolgreich durch die EM führen, wenn er gleichzeitig den Umbruch beim deutschen Rekordmeister planen soll?

Im Falle Rangnicks ist das anders. In der deutschen Diskussion finden die Probleme, die auf Österreich zukommen würden, keinerlei Platz.

Rangnick in Doppelfunktion? Österreich mit Hoffnung

Matthäus schaltet sich in Bayern-Zoff ein

"Krieg in München": Auch Spanien horcht auf

Dennoch darf die Frage erlaubt sein, wie das in der Praxis laufen soll. Auch wenn Rangnick bei Manchester United nicht jede Trainingseinheit selbst leitete und das ohnehin nicht mehr der entscheidende Anspruch an einen Coach ist, wäre es kaum umzusetzen.

Rangnick müsste während der EM quasi ständig sein Handy in der Hand haben, um mit Max Eberl und Christoph Freund zu telefonieren. Schließlich will sich der Trainerkandidat auch in den Kaderumbruch des FCB einbringen und ein Wörtchen mitreden.