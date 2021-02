Mit einem Doppelpack hat Robert Lewandowski den FC Bayern ins Finale der Klub-WM geschossen.

Beim 2:0-Sieg gegen Al Ahly war der Weltfußballer einmal mehr der Matchwinner und sorgte dafür, dass die Münchner am Donnerstag in Doha Geschichte schreiben können: Mit dem zweiten Triumph beim Turnier der Kontinente nach 2013 wären die Bayern nach dem FC Barcelona 2009 erst der zweite Klub, der das "Sextuple" holt.

Wie wollen die Bayern dieses Ziel erreichen und was hat sich Lewandowski für das Finale vorgenommen? Am Dienstag steht er ab 14.30 den Journalisten in einem Pressetalk Rede und Antwort.

+++ Im Finale wartet Klub aus Mexiko +++

Im Finale wird der FC Bayern auf die UANL Tigres treffen. Der mexikanische Klub aus einem Vorort von Monterrey hat sich im Halbfinale überraschend gegen Palmeiras aus Sao Paulo durchgesetzt.

+++ Lewandowski verewigt sich in Historie der Klub-WM +++

Lewandowski ist nach seinem Doppelpack im Halbfinale der erste Pole, dem bei der Klub-WM ein Treffer gelang. Die Form des Goalgetters ist - mal wieder - beeindruckend: In 27 Partien hat er in dieser Saison 29 Tore erzielt.