vergrößernverkleinern Bayern und Leipzig trennen in der Tabelle nur noch zwei Punkte © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der Meisterkampf in der Bundesliga ist aktuell so eng wie lange nicht mehr. Die Fans haben dennoch eine klare Tendenz, wer das Rennen am Ende gewinnt.