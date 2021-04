Schnappen die Bayern bei diesem Spanier erst spät zu oder gar nicht?

Im neuen SPORT1-Podcast Meine Bayern-Woche dreht sich diesmal fast alles um die Transferplanungen des FC Bayern für den kommenden Sommer. Darin wird enthüllt: Die Münchner stehen mit dem Management von Lucas Vázquez in Kontakt! (Lucas Vázquez einer für Bayern? Das sagt ein Spanien-Experte)

Das macht Vázquez so interessant für den FC Bayern

Der 29 Jahre alte Spanier von Real Madrid will seinen bis 2021 auslaufenden Vertrag derzeit nicht verlängern. Was ihn für die Kader-Verantwortlichen des FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic so interessant macht: Vázquez wäre somit im Sommer ablösefrei zu haben, auf der rechten Außenbahn kann er defensiv und offensiv alles spielen.

Für die Bayern ein perfektes Match, da nach einem Rechtsverteidiger und einem Flügelspieler Ausschau gehalten wird, weil Bouna Sarr die Erwartungen nicht erfüllt und Juventus-Leihgabe Douglas Costa nach Turin zurückkehren wird.

Konkrete Verhandlungen zwischen Vázquez' Management und den Bayern haben aber noch nicht stattgefunden, denn die Münchner agieren auf dem Transfermarkt derzeit vorsichtig.

Alaba, Boateng und Javi Martínez im Sommer (wohl) weg

Ein Grund: Die finanzielle Unsicherheit aufgrund der Corona-Krise. Je länger die Bayern ohne Zuschauer spielen müssen, desto geringer sind die Chancen auf einen weiteren XL-Transfer wie der von Dayot Upamecano, der im Sommer für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig kommt.

Umso wichtiger wäre aus Bayern-Sicht ein Verkauf in Millionenhöhe, da David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez den Verein ablösefrei verlassen werden. Verkaufskandidaten sind Corentin Tolisso (Vertrag bis 2022) und Bouna Sarr (2024).

Wie die weiteren Transferplanungen der Bayern für den Sommer aussehen, erfahrt ihr im neuen SPORT1-Podcast Meine Bayern-Woche!