Hat der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger seine Wunschlösung gefunden?

Die as berichtete unter der Woche, dass der deutsche Rekordmeister bereits in Verhandlungen mit Lucas Vázquez ist.

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Anzeige

Dessen Vertrag bei Real Madrid läuft zum Saisonende aus.

Vázquez wartet auf Real-Angebot

Laut dem Bericht wartet Vázquez aktuell auf ein verbessertes Angebot der Königlichen. Dieses läge aber noch nicht vor, weshalb der vielseitig einsetzbare Spanier auch mit anderen Klubs verhandeln wolle. (SERVICE: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Für Bayern könnte sich also die Chance auf eine ablösefreie Verstärkung bieten. Auf der Rechtsverteidigerposition haben die Bayern durchaus Bedarf. Benjamin Pavard spielt eine durchwachsene Saison, sein Backup Bouna Sarr wird von Coach Hansi Flick weitgehend missachtet und ist in der Rangliste hinter Innenverteidiger Niklas Süle.

Im SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" sagt Real-Insider und Journalist Miguel Gutierrez, ob der Star die Probleme auf der Rechtsverteidigerposition lösen würde.

SPORT1 startet den neuen Bayern-Podcast mit Jana Wosnitza und SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg © SPORT1-Grafik: Imago/SPORT1

"Die as spekuliert natürlich oft - gerade bei Real Madrid", ordnet der Fachmann ein.

Hat Vázquez die Qualität für den Bayern?

Er fügt an: "Er ist eigentlich nur Ergänzungsspieler bei Real. In dieser Saison hat er mehr gespielt – vor allem als Rechtsverteidiger. Aber das hat er nur aufgrund der Verletzungen von Dani Carvajal. Von daher denke ich, dass er nicht der Spieler ist, der die Qualität bei Bayern verbessert", sagt der ehemalige Bundesliga-Experte für Canal Plus.

Der CHECK24 Doppelpass mit Christoph Daum am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Der 29 Jahre alte Vázquez weiß bei den Königlichen aber in dieser Saison zu überzeugen und genießt das Vertrauen von Trainer Zinédine Zidane. (Tabelle von La Liga)

In 22 Ligaspielen stand der Spanier auf dem Platz und lieferte neben zwei Treffern auch fünf Assists.

Das königliche Eigengewächs Vázquez ist eigentlich gelernter Rechtsaußen, wurde aber inzwischen zum Rechtsverteidiger umgeschult. (Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Sané und Gnabry offensiv gesetzt beim FC Bayern

Für Gutierrez würde ein Transfer dennoch wenig Sinn ergeben.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Er spielt normalerweise offensiver und da hat Bayern mit Sané und Gnabry zwei Spieler, die eine Stufe drüber sind. Für mich ist das eher Spekulation", sagt der Fachmann.

Was aber für Vázquez spricht: Bei Real Madrid war er seit seinem Sprung in die erste Mannschaft 2015 immer Ersatzmann und füllte diese Rolle ohne zu meckern aus.

Eine ähnliche Rolle würde auf ihn beim FC Bayern warten.

Was der Berater von Alexander Nübel für die Zukunft plant und weshalb der Wechsel des Keepers so hohe Wellen schlug, erfahrt ihr im neuen SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche"!

Dort spricht SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: In der zweiten Folge verrät "Plettigoal", ob Hansi Flick vorhat, den FC Bayern um Freigabe für den Bundestrainer-Posten zu bitten. Ein Real-Madrid-Insider gibt seine Einschätzung zu Lucas Vázquez ab. Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" ist auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.