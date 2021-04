Sagt Julian Draxler bald "au revoir"?

Nach SPORT1-Informationen hat der 27 Jahre alte deutsche Nationalspieler in den vergangenen Tagen eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen und will diese nach dieser Champions-League-Saison mitteilen.

Tendenz: Ein Abschied aus Paris!

Draxler tendiert zu Abschied von PSG

Im Halbfinale der Königsklasse trifft Draxler mit Paris St. Germain auf Manchester City (Champions League: Manchester City - Paris Saint-Germain, Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach vier Jahren in der französischen Hauptstadt läuft sein Vertrag am Saisonende aus. Draxler wäre somit ablösefrei zu haben.

Zuletzt gab es Medienberichte, wonach der 56-malige deutsche Nationalspieler sogar dem FC Bayern angeboten worden sein soll.

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" werden die neuesten Draxler-Gerüchte eingeordnet. Demnach soll Draxler den Münchnern bislang zwar nicht angeboten worden sein. Interessant ist er für die Bayern aber allemal, zumal er keine Ablöse kostet und im Zentrum und auf dem Flügel alle Positionen spielen kann.

Der SPORT1-Bayern-Podcast mit Jana Wosnitza und SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg © SPORT1-Grafik: Imago/SPORT1

Draxler: Sein Ziel ist die EM-Teilnahme

Zuletzt traf er im Viertelfinale der Königsklasse mit seinem Noch-Verein auf die Bayern und stand in beiden Partien in der Startelf. Bayerns Bosse sahen, dass Draxler viele gute Momente hatte. In München hält man sich zur Draxler-Personalie indes zurück.

In der laufenden Saison kommt der gebürtige Gladbecker bislang auf 28 Pflichtspiel-Einsätze, vier Tore und sechs Assists. Sein großes Ziel bleibt die Teilnahme an der EM.

Bei den vergangenen drei WM-Qualifikations-Spielen wurde er überraschenderweise nicht berücksichtigt. Löw wünscht sich für Draxler regelmäßige Spielzeit.

