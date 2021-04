Die Titelverteidigung in der Champions League ist futsch!

233 Tage nach dem Triumph von Lissabon ist Triple-Sieger Bayern München unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Der Titelverteidiger scheidet trotz eines 1:0-Sieges bei Paris Saint-Germain im Viertelfinale aus der Königsklasse aus. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Der Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting reichte nicht, um die 2:3-Hinspielniederlage im eigenen Stadion wettzumachen. Am Ende entschied die Auswärtstorregelung zugunsten der Franzosen.

Damit kann der erfolgsverwöhnte Rekordmeister nach dem blamablen DFB-Pokal-Aus in dieser Saison nur noch die Meisterschaft gewinnen. Der ehemalige PSG-Profi Choupo-Moting brachte die Bayern in der 40. Minute mit der ersten Chance äußerst überraschend in Führung. Doch der Treffer und ein überragender Manuel Neuer waren diesmal gegen PSG zu wenig.

Paris nahm dadurch erfolgreich Revanche für das 0:1 im Endspiel der Königsklasse vor knapp acht Monaten. Den Bayern fehlte im Prinzenpark ohne den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski wie schon im Hinspiel der nötige Killerinstinkt. PSG trifft in der Vorschlussrunde nun auf Borussia Dortmund oder auf Pep Guardiolas Manchester City am 28. April und 5. Mai.

Neymar trifft dreimal Aluminium

Die erste Chance in der 3. Minute gehörte PSG. Kylian Mbappé war nach einem Konter auf der rechten Seite durch, sein Schuss aus spitzem Winkel aber zu harmlos. In der 9. Minute dann die erste Schrecksekunde für die Bayern-Fans: Neymar kam nach einem Abpraller aus kurzer Distanz zum Abschluss, Neuer warft sich aber in den Ball und verhinderte den Rückstand. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Die Bayern erhöhten nun den Druck, Paris beschränkte sich aufs Kontern. Leroy Sané und Joshua Kimmich zielten nach 25 Minuten innerhalb kurzer Zeit beide aus der Distanz knapp am Pfosten vorbei.

Dann drehte Paris richtig auf: Neymar scheiterte im Gegenzug zur Sané-Chance frei vor Neuer, sieben Minuten später lenkte der Bayern-Keeper einen Schuss des Brasilianers an den Pfosten. Innerhalb weniger Minuten hatte Neymar dann zwei weitere Riesenchancen: Einen Schlenzer von der Strafraumgrenze setzte er an die Latte, kurze Zeit später traf er völlig frei erneut den Pfosten.

Choupo-Moting köpft zur Führung ein

Die Bayern wackelten – und schlugen eiskalt zu. Einen Schuss von David Alaba wehrte PSG-Keeper Keylor Navas in die Luft ab, Choupo-Moting setzte sich gegen Presnel Kimpembe durch und köpfte aus kurzer Distanz zur Führung ein.

Nach dem Seitenwechsel hatte Alaba die erste Chance auf Bayern-Seite, der Österreicher zielte aber knapp vorbei. Auf der Gegenseite zog Neymar erneut auf. Zunächst schoss er über das Bayern-Tor, in der 53. Minute rutschte der Brasilianer an einer Flanke von Angel Di Maria vorbei.

Nach einer Stunde kam Thomas Müller im gegnerischen Abschluss zu einer Schusschance, Navas machte jedoch zu. Bayern rannte nun an, ohne sich klare Chancen zu erspielen. Eine Viertelstunde vor Ende vergab Moise Kean eine gute Kontermöglichkeit für die Paris, Kurze Zeit später erzielte Mbappé den vermeintlichen Ausgleichstreffer, stand aber hauchzart im Abseits. In der Schlussphase warfen die Bayern alles nach vorne, aber ohne Erfolg. Auch Paris verpasste es, den Sack zu zumachen. Das mussten sie am Ende aber auch nicht mehr.

