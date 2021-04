Julian Nagelsmann verlässt RB Leipzig und wird ab Sommer neuer Trainer des FC Bayern München. Das bestätigten beide Klubs am Dienstag.

Der 33-Jährige wird zum teuersten Trainer der Geschichte, seine Ablöse kann nach SPORT1-Informationen mit Boni auf bis zu 20 Millionen Euro wachsen.

Diese Nachricht hat nicht nur in Deutschland für Aufruhr gesorgt. "Nagelsmann erliegt der Weißwurst", titelte der österreichische Standard. Der Kurier schrieb bezüglich der Ablösesumme von einer "völlig neuen Dimension", der Blick fand den Wechsel schlicht "verrückt".

Italienische Medien sehen einen "schwindelerregenden Aufstieg" Nagelsmanns, während in England gehadert wird, dass Tottenham Hotspur nun einen Trainer-Kandidaten weniger hat.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen:

Österreich

Krone: Fix! Nagelsmann folgt Flick beim FC Bayern nach. Die Münchner einigten sich nach Blitzverhandlungen binnen weniger Tage mit RB Leipzig auf einen Wechsel des 33-Jährigen.

Standard: Trainerkarussell: Nagelsmann erliegt der Weißwurst, DFB redet mit Bayerns Flick. Nagelsmann wird ab Sommer Bayern-Trainer. Vorgänger Flick verhandelt mit dem DFB. Mit dem guten Gefühl seines erfüllten "Lebenstraums" vom FC Bayern München ließ sich Julian Nagelsmann am frühen Dienstagnachmittag leichten Herzens auf die Frage nach der Weltrekordablöse ein. "Was macht die mit mir? Nicht allzu viel", sagte der Shootingstar der deutschen Trainerszene gut gelaunt über die aberwitzige Summe von bis zu 25 Millionen Euro, die der Rekordmeister für ihn an RB Leipzig überweist.

Kurier: Flick-Nachfolge fixiert: Nagelsmann wird neuer Bayern-Trainer! Bayern und Leipzig einigten sich über einen Wechsel des 33-Jährigen. Wie viel sich die Bayern den Wechsel kosten lassen, gaben die Klubs nicht bekannt. Doch mindestens 25 Millionen Euro soll Leipzig für seinen zuvor noch bis 30. Juni 2023 gebundenen Coach verlangt und auch bekommen haben. Das ist eine Ablöse in einer völlig neuen Dimension für Trainer.

England

The Sun: Tschüss Leipzig! Julian Nagelsmann wird Bayern-Trainer. Die deutschen Giganten haben sich darauf geeinigt, dass Bayern seinem Rivalen unglaubliche 22 Millionen Pfund zahlt, um Nagelsmann zwei Jahre vor Vertragsende zu verpflichten. Das ist ein schwerer Schlag für Tottenham, das Nagelsmann langfristig als Nachfolger für Jose Mourinho vorgesehen hatte. Die Bayern haben schnell reagiert und den talentierten 33-Jährigen verpflichtet, nachdem bekannt wurde, dass Hansi Flick am Ende der Saison aufhören will.

The Mirror: Bayern München bestätigt die Verpflichtung von Tottenham-Wunschtrainer Julian Nagelsmann. Der 33-Jährige wird den Bundesliga-Giganten nach dem Abgang von Champions-League-Sieger Hansi Flick zu Beginn der kommenden Saison übernehmen.

Daily Mail: Bayern München verpflichtet durch einen Weltrekord-Deal über 21,7 Millionen Pfund mit RB Leipzig Julian Nagelsmann als neuen Trainer, nachdem Champions-League-Sieger Hansi Flick seinen Vertrag auflösen wollte, um Nationaltrainer Deutschlands zu werden. Diese Nachricht versetzt Tottenham bei der Suche nach einem neuen Coach einen schweren Schlag. Der Deutsche stand ganz oben auf der Liste der potenziellen Kandidaten.

Spanien

Marca: Es ist offiziell: Julian Nagelsmann wird neuer Trainer des FC Bayern. Es ist die teuerste Ablösesumme, die jemals für einen Trainer bezahlt wurde: bis zu 25 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

Mundo Deportivo: Nagelsmann, ab 1. Juli neuer Bayern-Trainer! RB Leipzig hat den Abgang des deutschen Trainers zum Saisonende offiziell bestätigt. Nagelsmann kommt zu den Bayern, um Flick abzulösen, der wahrscheinlich "Die Mannschaft" übernimmt.

Frankreich

Le Parisien: Bayern München verpflichtet Julian Nagelsmann für 25 Millionen Euro - Rekord für einen Trainer! Der 33-jährige Leipzig-Coach wird die Bayern in der kommenden Saison trainieren und damit Hansi Flick ersetzen. Noch nie zuvor hat ein Verein derart viel Geld ausgegeben, um sich die Dienste eines Trainers zu sichern.

L'Équipe: Julian Nagelsmann unterschreibt beim FC Bayern und wird zum teuersten Trainer der Geschichte. Der Nachfolger von Hansi Flick erhält bei den Münchnern einen Fünf-Jahresvertrag.

Schweiz

Blick: Verrückt: Weltrekord-Ablöse für Shootingstar! Nagelsmann wird neuer Bayern-Trainer. Was sich abgezeichnet hat, ist jetzt offiziell: Julian Nagelsmann verlässt Leipzig und übernimmt Ende der Saison den Trainerjob beim FC Bayern.

Neue Züricher Zeitung: Nagelsmann wird in der nächsten Saison der Trainer des FC Bayern. Kein Trainer in München war je jünger, als es Julian Nagelsmann nun sein wird. An salbungsvollen Worten wird es nicht mangeln, wenn Julian Nagelsmann bald Einzug in München hält. Zwar werden ihn die Anhänger des Rekordchampions nicht wie einen Erlöser feiern, denn den FC Bayern verlässt mit Hansi Flick, dem Triple-Sieger des vergangenen Jahres, ein äußerst populärer Trainer. Aber manch einer wird wohl finden, dass nun zusammenkommt, was doch eigentlich zusammengehört: der deutsche Serienmeister und der vielversprechendste junge Trainer, zwei Parteien mit gewaltigen Ambitionen und ebensolchem Potenzial.

Italien

Gazzetta dello Sport: Nagelsmann, 25 Millionen Euro! Der teuerste Trainer aller Zeiten. Er setzt seinen schwindelerregenden Aufstieg fort. Es war nicht sein Schicksal, es war sein Traum. Und er wurde wahr. Julian Nagelsmann wird der nächste Trainer von Bayern München. In den vergangenen Tagen hatte der Verein eine Einigung mit dem 33-Jährigen erzielt (Fünf-Jahresvertrag bis 2026), jetzt wurde auch die Einigung mit Leipzig erzielt: Um Nagelsmann zu verpflichten, werden die Bayern 25 Millionen Euro an Red Bull überweisen.

Tuttosport: Offiziell: Nagelsmann wechselt für 25 Millionen Euro von Leipzig zu den Bayern. Dort erhält der Trainer einen Fünf-Jahresvertrag. Die Bayern haben einen Monster-Betrag an ihren Rivalen gezahlt.

