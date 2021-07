Testspiel-Highlight live im Free-TV!

Real Madrid und der AC Milan stehen sich am 8. August um 18:30 Uhr im Wörthersee Stadion in Klagenfurt gegenüber. SPORT1 wird das Aufeinandertreffen der beiden vielfachen UEFA Champions League Sieger ab 18:25 Uhr live übertragen.

Organisiert wird die unter dem Motto "#AthletesVersus Cup" veranstaltete Partie von der der Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur Match IQ, die wie die Sport1 GmbH zum SPORT1 MEDIEN Konzern gehört, in Kooperation mit SLFC Soccer.

Der "#AthletesVersus Cup": Testspiel-Highlight steht unter besonderem Motto

"Athletes Versus" ist eine Non-Profit-Organisation, die Sportler*innen dabei unterstützt, sich gegen die Diskriminierung von Frauen, der LGBTIQ-Community oder Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer Behinderungen zu engagieren.

Gespielt wird in Klagenfurt © SLFC Soccer

Match IQ unterstützt "Athletes Versus" bereits bei seiner Arbeit - nun setzen Match IQ und SLFC Soccer erneut ein starkes Zeichen durch die Benennung des prominent besetzten Testspiels als "#AthletesVersus Cup". Weitere Informationen zu "Athletes Versus" auf der offiziellen Website athletesversus.com und dem offiziellen Instagram-Kanal.

Real gegen AC Milan - Ticket jetzt erhältlich

Match IQ organisiert das Spiel in enger Zusammenarbeit mit der im österreichischen Leogang beheimateten SLFC Soccer GmbH. Match IQ und die SLFC Soccer GmbH haben in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Projekte erfolgreich zusammen umgesetzt – auch 2021 wieder mit diversen Trainingslagern und Freundschaftsspielen in Österreich.

Die Match IQ GmbH und die SLFC Soccer GmbH verantworten die komplette Planung, Organisation und Umsetzung des Spiels gemeinsam – unter anderem auch die Live-Übertragungen im TV und Online, inklusive der Werbe- und Sponsoring-Vermarktung.

Der "#AthletesVersus Cup" ist nicht das einzige Spiel, das die Match IQ diesen Sommer für den AC Milan organisiert hat: So wird die Agentur auch das Spiel der Mailänder gegen OGC Nizza am 31. Juli organisieren.

Nicholas MacGowan von Holstein, Geschäftsführer der Match IQ GmbH: "Nach den beiden Spielen mit dem FC Bayern München im Rahmen des Audi Football Summit folgt nun ein weiteres Highlight, das wir in der Sommer Vorbereitung veranstalten. In der Vergangenheit hatten wir bereits den FC Chelsea mehrmals in Kärnten für ein Trainingslager und Freundschaftsspiele – jetzt kommen wir mit dem nächsten Hochkaräter nach Klagenfurt. Wir bedanken uns bei Real Madrid und dem AC Milan für ihr Vertrauen und dem Bundesland Kärnten für die Unterstützung bei diesem Topspiel. Besonders freuen wir uns, dieses Spiel als "#AthletesVersus Cup" unter ein besonderes Motto zu stellen – und gemeinsam mit den Klubs ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus zu setzen!"

Hannes Empl, Geschäftsführer SLFC Soccer GmbH: "Wir freuen uns, eine erfolgreiche Trainingslagersaison mit einigen EM-Teilnehmern und internationalen Topklubs mit diesem 'königlichen' Testspiel zwischen Real Madrid und dem AC Milan zu krönen und den österreichischen Fußballfans ein echtes Highlight bieten zu können. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Partner in Kärnten, die uns bei der Umsetzung

Tickets für den "#AthletesVersus Cup" zwischen Real Madrid und dem AC Mailand am Sonntag, 8. August, um 18:30 Uhr, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt sind ab sofort hier erhältlich: https://www.oeticket.com/event/internationales-freundschaftsspiel-woerthersee-stadion-13894520/