Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Sascha Hildmann als Nachfolger seines in der Vorwoche beurlaubten Trainers Michael Frontzeck vorgestellt.

Der gebürtige Lauterer erhält bei den "Roten Teufeln" einen Vertrag bis 2020. Am Donnerstag leitete Hildmann erstmals das Training beim FCK, sein Debüt an der Seitenlinie gibt er am Samstag (3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Würzburger Kickers ab 14 Uhr im LIVETICKER) gegen die Würzburger Kickers.

"Der FCK ist für mich eine echte Herzensangelegenheit", sagte Hildmann bei seiner Vorstellung: "Es war immer ein echter Traum von mir, hier als Trainer tätig sein zu dürfen. Ich freue mich auf die vor uns liegenden Aufgaben und die Arbeit mit der Mannschaft."

Hildmann mit FCK-Vergangenheit

Hildmann, der Anfang Oktober als Trainer des Ligarivalen SG Sonnenhof Großaspach entlassen worden war, spielte in seiner aktiven Zeit zwischen 1995 und 2000 fünf Jahre lang für die zweite Mannschaft des FCK. Das Engagement bei seinem Ex-Klub ist für den 46-Jährigen die erst zweite Trainerstation im Profi-Fußball.

"Klub wurde ausgeweidet!" - Frontzeck über seine Zeit beim FCK

Ex-Nationalspieler Frontzeck war am vergangenen Samstag nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen von seinen Aufgaben entbunden worden. Nach 17 Spieltagen steht der zweimalige DFB-Pokalsieger und viermalige deutsche Meister auf dem zwölften Platz (21 Punkte) und hat damit nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.