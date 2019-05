Die Uhr tickt beim 1. FC Kaiserslautern.

Um die ganze Misere bei den Roten Teufeln zu verstehen, muss man etwas ausholen.

Seit mehreren Monaten liefen Gespräche zwischen Flavio Becca, seiner Familie und den Verantwortlichen des FCK.

Becca, der milliardenschwere Unternehmer, war schon immer ein FCK-Fan und soll dem Klub nun mit einer Finanzspritze von 30 Millionen Euro helfen.

Als der FCK 1998 Deutscher Meister wurde, hat Becca den damaligen FCK-Profi Roger Lutz als Spielertrainer nach Düdelingen in Luxemburg geholt und dieser wurde mit dem Klub auf Anhieb Meister. Aktuell wird F91 Düdelingen von Dino Toppmöller, dem Sohn von FCK-Ikone Klaus Toppmöller, trainiert.

Die Verbindung zwischen Kaiserslautern und Luxemburg besteht also nicht erst seit einigen Tagen. Deshalb wusste Becca immer Bescheid, was bei den Roten Teufeln los war.

Für oder gegen Becca? Beirat sitzt zusammen

Seit Donnerstag 9 Uhr sitzt der Beirat zusammen und bespricht das gemeinsam von Klatt, Bader, Banf und Becca erarbeitete Arbeitspapier über einen Einstieg des Investors.

Becca hat sein Konzept abgegeben und dieses ist für den FCK alternativlos. Sollten drei der fünf Aufsichtsräte dieses ablehnen, steigt Becca aus und der Verein steht vor der Insolvenz. Dann droht sogar ein Abstieg in die Oberliga.

Im Aufsichtsrat sitzen auf der einen Seite Aufsichtsratsboss Patrick Banf, Jochen Grotespaß und auf der Gegenseite Jürgen Kind und Michael Littig.

Das fünfte Beiratsmitglied ist Paul Wüst, er ist in dem Fall das Zünglein an der Waage.

Wie SPORT1 erfuhr, hat Littig zuletzt ohne Mandat mit dem umstrittenen Mäzen des KFC Uerdingen, Mikhail Ponomarev, verhandelt. Dies scheiterte allerdings.

Am vergangenen Dienstag gab es eine lange Sitzung in Luxemburg mit Becca, seinem Anwalt, seinem Wirtschaftsprüfer sowie Klatt, Banf und Bader.

Sportlicher Wiederaufbau ist gefährdet

Wenn das Konzept abgelehnt wird, ist nicht nur die Lizenz gefährdet, sondern auch der sportliche Wiederaufbau.

Der kicker hatte am vergangenen Sonntag berichtet, dass Bader vor dem Aus stehe. Doch das ist nur dann der Fall, wenn Becca nicht einsteigt. In den acht Wochen, in denen er mit dem FCK-Trio verhandelt hat, sei Vertrauen entstanden, heißt es.

Drei Millionen Euro dienen dem sofortigen Erhalt der Lizenz für die neue Saison. Bei einer Einigung soll der Rest auch für sportliche Ziele verwendet werden. Die Gesamtsumme will Becca aber nur in die Hände der Personen geben, mit denen er in den zurückliegenden Monaten verhandelt hat.

Becca würde sich zurückziehen, wenn ...

Sollte der Beirat das Konzept von Becca ablehnen, dann ist das nicht nur ein Nein gegen Becca, sondern auch gegen Banf, der dann konsequenterweise zurücktreten müsste.

Das Konzept des Investors sieht vor, dass Bader, Klatt und Banf im Amt bleiben, solange das Investment läuft.

Eine entscheidende Funktion hat nach SPORT1-Informationen auch Haupt- und Trikotsponsor Harald Layenberger, der in regelmäßigen Abständen gegen Bader, Banf und Klatt stichelt. Er überweist dem Verein jährlich 400.000 Euro und droht immer wieder mit seinem Ausstieg.

Layenberger soll Banf gedroht haben, dass er sich zurückziehen werde, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. Doch SPORT1 weiß, dass Becca das Sponsoring uneingeschränkt übernehmen würde, um diesen ständigen Unruheherd zu beseitigen.