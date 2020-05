vergrößernverkleinern Wie es mit der 3. Liga weitergeht, steht in den Sternen © Imago

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Das Chaos in der 3. Liga hält an. Carl-Zeiss Jean reagiert in einer neuen Stellungnahme auf eine Forderung des DFB und beantwortet wichtige Fragen.