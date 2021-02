Beim 1. FC Kaiserslautern ist die Zeit von Sportdirektor Boris Notzon abgelaufen.

Der 41-Jährige, der seit August 2014 bei den Pfälzern im Amt war - zuerst als Leiter der Scoutingabteilung - wird nach SPORT1-Informationen abgelöst. Notzon ist aber nicht freigestellt.

Sein Nachfolger als für die sportlichen Belange Verantwortlicher wird Ex-Profi Thomas Hengen.

Der ehemalige Profi, der von 1992 bis 1996 und 2001 bis 2004 das Trikot der Roten Teufel trug und deren Kapitän er 2001/2002 war, arbeitete zuletzt als Sportchef bei Alemannia Aachen.

Die Vorzeichen standen für Notzon schon in den vergangenen zwei Wochen nicht günstig, weil er nicht mehr in die Trainersuche mit eingebunden war. Bei der Vorstellung des neuen Trainers Marco Antwerpen am vergangenen Mittwoch saß dann auch nicht Notzon auf dem Podium, sondern der Beiratsvorsitzende und Aufsichtsratssprecher Markus Merk.

Mit dem FCK gewann Hengen 1996 den DFB-Pokal.

In der Saison 2007/2008 war er Trainer von Alemannia Aachen II. Als Profi war er neben dem FCK auch noch beim Karlsruher SC, Borussia Dortmund, Besiktas Istanbul und beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Zum Abschluss seiner aktiven Laufbahn trug er dann von 2004 bis 2006 das Trikot der Aachener.