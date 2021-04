Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga wohl die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Gegen Aufsteiger VfB Lübeck gelang ein schwer erkämpfter 1:0 (0:0)-Erfolg, womit der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 44 Punkte auf dem Konto hat. Der FCM blieb im neunten Spiel in Folge ungeschlagen.

Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt acht Zähler. Lübeck ist mit 31 Punkten Vorletzter. Das Tor des Tages erzielte Leon Bell Bell (82.).