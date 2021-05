Sascha Mölders spielt in der dritten Liga bei 1860 München womöglich die Saison seines Lebens - und das im zarten Alter von 36 Jahren. Nun haben 1860-Fans eine Online-Petition gestartet. Sie wollen damit U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz überzeugen soll, Mölders mit zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu nehmen.

Für die Gründer der Petition könnte der DFB mit dieser Entscheidung ein Zeichen setzen: "Es wäre eine ungewöhnliche Entscheidung, einen Spieler aus der Dritten Liga für die Olympischen Spiele zu berufen. Aber in dieser ungewöhnlichen Zeit würden Sie damit ein erstaunliches Zeichen an all die Fans und aktiven Sportler senden, die Sascha Mölders als Fans bewundern oder sich in seiner Art Fußball zu spielen erkennen - nicht nur in Giesing (dort aber besonders)" (Auch interessant: 3. Liga - München spielt verrückt)

Stefan Kuntz hat die Möglichkeit drei Spieler, die vor dem Jahr 1997 geboren wurden, zu nominieren. Zuletzt gab es Gerüchte um Max Kruse (Union Berlin) und Kevin Volland (AS Monaco). Für wen sich Kuntz entscheidet, ist offen.

Mölders hat in der laufenden Saison in 35 Spielen 21 Tore geschossen und acht weitere vorbereitet. Damit führt er aktuell die Drittliga-Torschützenliste an.