HSV-Kultfigur macht Schluss! Er hält bis heute einen traurigen Rekord

Damit ist er der Spieler mit den meisten Erstliga-Einsätzen ohne Treffer. Seit 2019 spielt Diekmeier für Sandhausen, dort erzielte er im Juni 2020 in der 2. Bundesliga auch sein erstes Profitor. Wenige Wochen später traf er auch gegen seinen Ex-Klub HSV zum 5:1-Endstand in den Winkel. SVS-Präsident Jürgen Machmeier kündigte an, dass „uns Dennis in anderer Funktion erhalten bleibt.“