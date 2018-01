Der 1. FC Köln ist bei seiner Aufholjagd ins Stolpern geraten. Gegen Angstgegner FC Augsburg kam das Schlusslicht nach zuletzt drei Siegen trotz Führung und zahlreicher Chancen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck bleibt mit recht deutlichem Abstand Tabellenletzter. (TICKER zum Nachlesen)

Der Brasilianer Caiuby (77.) sorgte per Kopf für den Ausgleich der Gäste, die von zehn Bundesliga-Duellen mit dem FC nur eines verloren. Zuvor hatte Milos Jojic (40.) Köln mit einem direkten Freistoß in Führung gebracht.

Augsburg bleibt mit 28 Zählern im sicheren Mittelfeld und ist weiter ein ungeliebter Gast in Köln. Nicht nur aufgrund der schwachen Bilanz gegen den FCA hatte Ruthenbeck vor der Partie eindringlich vor dem Gegner gewarnt. (DATEN: Tabelle der Bundesliga)

Vor 49.900 Zuschauern hatte Ruthenbeck auf die gleiche Startelf wie beim jüngsten Sieg in Hamburg (2:0) gesetzt, auch FCA-Coach Manuel Baum vertraute der Formation, die zuletzt bei der Niederlage in Gladbach (0:2) begonnen hatte. Und die engagierten Kölner taten sich mit der Spielgestaltung zunächst schwer.

Chancen ohne Ende für FC-Team

Salih Özcan (3.) rutschte beim Schuss aus spitzem Winkel aus, Jojic (12.) setzte einen Versuch aus der Distanz über das Tor - das waren in den ersten 25 Minuten die einzigen Torannäherungen des FC. Da auch Augsburg außer einem Schuss von Daniel Baier (18.) wenig Torgefahr erzeugte, war es zunächst ein intensives Spiel ohne Höhepunkte. (DATEN: Alle Ergebnisse im Überblick)

Begünstigt vom Zufall stand dann jedoch plötzlich Kölns Simon Terodde völlig frei vor Marwin Hitz: Von einem Augsburger Bein war der Ball zum neuen FC-Torjäger geprallt, doch dieser scheiterte am stark reagierenden Gäste-Torwart.

Nun kamen die Einschläge näher. Nur Minuten später schickte Terodde Christian Clemens in den Strafraum, dessen Versuch strich knapp am Winkel vorbei (32.). Und kurz vor der Pause nutzte Jojic dann die sehr gute Freistoßmöglichkeit zur verdienten Führung. Sekunden vor dem Pausenpfiff hatte Yuya Osako die Chance zu erhöhen, scheiterte nach einer Ecke aber per Kopf an Hitz (45.+2).

Köln lässt in Halbzeit zwei nach

Augsburg kam dann offensiver aus der Kabine, das eröffnete aber vor allem den Kölnern weitere Chancen: Kevin Danso (48.) erzielte fast ein Eigentor, Terodde (52.) scheiterte aus spitzem Winkel knapp, Özcan (55.) verfehlte das Tor aus der Distanz.

Trotz der Führung wurde der FC in dieser Phase unvorsichtig und erlaubte sich einen offenen Schlagabtausch. Innerhalb von zwei Minuten (66./67.) kam Augsburg durch Michael Gregoritsch und Alfred Finnbogason zu sehr guten Chancen, Kölns Nationalspieler Jonas Hector musste kurz vor der Linie klären.

Caiuby Treffer fiel dann nach einer Ecke fast folgerichtig. In der Schlussphase vergab der FC noch gute Chancen zum Sieg.