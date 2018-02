Dortmund zwischen Bundesliga und der schweren Aufgabe in der UEFA Europa League bei Atalanta Bergamo (Donnerstag LIVE ab 19 Uhr auf SPORT1): Wie viel ist der 3:2-Vorsprung aus dem Hinspiel wert?

Zudem der VfB Stuttgart mit dem neuen Trainer Tayfun Korkut im Abstiegskampf und die weiteren Brennpunkte der Liga.

Moderator Thomas Helmer wird darüber mit dem früheren BVB-Kapitän Sebastian Kehl und Thomas Hitzlsperger, Ex-VfB-Profi und Nachwuchsleiter des Klubs, im CHECK24 Doppelpass am Sonntag LIVE ab 11 Uhr diskutieren.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind der SPORT1-Experte Reinhold Beckmann sowie Alfred Draxler (Bild), Oliver Trust (freier Journalist) und Sven Pistor (WDR 2).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.