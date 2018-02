Der FC Bayern zieht an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise. Am Samstag ist Schalke 04 im Topspiel der Bundesliga der nächste Gegner (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Vor dem Duell sprach Bayern-Trainer Jupp Heynckes über den kommenden Gegner, den Noch-Schalker und Bald-Münchner Leon Goretzka sowie mögliche Reformen der Bundesliga.

+++ Heynckes über "Konkurrent" Lewandowski +++

"Wir haben schon miteinander geflachst. Aber die heutige Spielergeneration weiß doch nicht, wie wir alten Säcke damals gespielt haben. Das sind Daten, die man früher nicht so serviert bekam. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich so eine Serie hingelegt habe. Ich kann aber beruhigen: Robert wird von Anfang an spielen."

+++ Heynckes über mögliche Reformen der Bundesliga +++

"Ich halte davon nicht viel. Ich denke, dass die Bundesliga immer attraktiv gewesen ist. Auch mit diesem Modus. Ich denke, dabei soll man es belassen. Die Experten, die das jetzt sagen, hätten das als Spieler beim FC Bayern natürlich nicht so artikuliert. Das ist für mich klar. Ich finde, man kann den FC Bayern nicht dafür kritisieren, dass man hier bessere Arbeit leistet und dass man einen großen Vorsprung gegenüber den anderen hat. Das hat man sich erworben und erarbeitet. Es gab ja auch schon andere Zeiten als Borussia Dortmund zweimal Meister wurde. Warum soll das nicht wieder passieren. In Leverkusen tut sich zum Beispiel viel, auch bei anderen Mannschaften."

+++ Heynckes über die Champions League +++

"Ich denke, dass wir uns seit dem Trainingslager in Katar kontinuierlich weiterentwickelt haben. Wir haben viele Bereiche perfektioniert. Wir haben uns alles hart erarbeitet. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Mannschaft hat Hunger. Der ein oder andere hat die Champions League noch nicht gewonnen. Das ist ein großes Ziel."

+++ Heynckes über Schalke-Coach Tedesco +++

"Wir kennen uns noch nicht. Wir haben in der Bundesliga viele junge, talentierte Trainer. Er gehört dazu. Tedesco arbeitet sehr erfolgreich. Ich finde, er hat eine sehr angenehme und sympathische Art. Ich werde ihn kennenlernen, er darf mich aber nicht mit Komplimenten einlullen. Wir wollen das Spiel gewinnen."

+++ Heynckes über die Erwartungshaltung +++

"Hier herrscht ein großer Konkurrenzkampf. Man muss immer gewinnen. Das wird sicher auch Leon Goretzka mitbekommen."

+++ Heynckes über die Meisterschaft +++

"Die Meisterschaft ist ein großes Ziel. Als ich gekommen bin hatte die Mannschaft fünf Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund."

+++ Heynckes über die personelle Situation +++

"Personell sieht es im Moment sehr gut aus. Manuel Neuer ist der einzige Spieler, der verletzungsbedingt ausfällt. Außer Neuer sind alle fit. Nur bei Thiago bin ich sehr vorsichtig. Ich überlege, ihn nächsten Samstag in Wolfsburg von Anfang an spielen zu lassen. Er hat sehr gut trainiert und hat in der Reha sehr gut gearbeitet. Sonst sind alle fit und gesund. Auch Javi Martinez. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt erfreulich."

+++ Heynckes über die Aufstellung für die Champions League +++

"Ich denke, dass man im Fußball nicht so weit vorausplanen kann. In welcher Formation ist von vielen Kleinigkeiten abhängig. Man muss eine Mannschaft finden, die die schweren Spiele gewinnen kannn. Bei uns kann auch der 18. Spieler in der Top-Mannschaft spielen. Da gibt es leistungsmäßig keine großen Unterschiede."

+++ Heynckes über Goretzka +++

"Das haben wir ja schon mit Manuel Neuer erlebt. Das hat es schon immer gegeben. Es kommt sicher erschwerend für ihn hinzu, dass er lange verletzt war und nicht seine Topleistung abrufen konnte. Ich denke, dass der junge Mann sehr gut mit der Situation umgeht."

+++ Heynckes über Gegner Schalke +++

"Schalke spielt einen guten Fußball. Sie sind taktisch sehr flexibel. Sie haben eine gute Mentalität haben und einen tollen Teamgeist. Das sieht man und das spürt man an der Körpersprache der Spieler. Sie machen gute Arbeit. Das wird morgen unter Umständen ein Geduldsspiel."