Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern empfängt am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Bayern-Trainer Jupp Heynckes spricht nach überstandener Grippe ab 11 Uhr über die Partie und diverse Personalien.

(HIER AKTUALISIEREN)

+++ Wie sieht es aus bei Thiago? +++

"Es war keine normale Trainingswoche. Wir haben ununterbrochen trainiert. Deswegen haben wir zwei Tage frei gegeben. Denn nächste Woche haben wir wieder keinen Ruhetag. Wir fangen jetzt an mit dem Samstag-Dienstag-Rhythmus. Ich habe ja schon angekündigt, dass Thiago gegen Wolfsburg spielt. Er hat schon zwei Wochen mit der Mannschaft trainiert. Es ist derzeit kein Spieler verletzt, das hatten wir in den letzten fünf Jahren nie. Wenn man so eine Kader hat wie de FC Bayern, dann muss der Trainer schauen, dass alle Spieler auch irgendwann spielen. Gestern habe ich meine Mannschaft zusammengeholt, um ihr zu sagen, dass man Präventivmaßnahmen treffen muss. Es gibt ja gerade eine Grippewelle."

+++ Heynckes ist da +++

"Ich bin wieder fit. Und ich habe mich gefreut, dass Peter Hermann die Mannschaft sehr gut betreut und gut eingestellt hat. Es war wichtig, dass wir unsere Serie ausgenaut haben."

+++ Qual der Wahl für Heynckes +++

Mit der Rückkehr von Thiago stehen Heynckes bis auf Manuel Neuer (Reha nach Mittelfußbruch) alle Profis zur Verfügung. Nun droht einigen Profis sogar ein Tribünenplatz.

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Nach überstandener Grippe ist Jupp Heynckes wieder zurück an der Säbener Straße und wird gleich auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen.