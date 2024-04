Hoeneß: "Alonso hat sich durch Absage qualifiziert"

Trotz der Absage von Xabi Alonso glaubt Uli Hoeneß, dass der Spanier in der Zukunft Trainer von Bayern München sein könnte. „Xabi Alonso hat einen Vertrag in Leverkusen bis 2026, wir haben höflich angefragt, er hat abgesagt, weil er Charakter hat, er wäre zu keinem anderen Verein gegangen“, sagte der Münchner Ehrenpräsident auf dem FAZ-Kongress am Freitag: „Dadurch hat er sich qualifiziert, später einmal Trainer des FC Bayern zu werden.“