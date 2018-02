Er war stinksauer nach der 0:1-Niederlage des Hamburger SV im 108. Nordderby. Am Morgen danach bereut HSV-Boss Heribert Bruchhagen seine Worte.

Bruchhagen hatte aufgrund des umstrittenen Siegtors vor allem den Videoassistenten in Köln attackiert (alles zum Nordderby im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 - JETZT LIVE im TV und im LIVESTREAM).

"Ich bleibe dabei, dass es sich beim Bremer Tor um eine Abseitsstellung handelte", ließ der 69-Jährige mitteilen: "Ich bedaure allerdings, was ich in der ersten Emotion über die Videoschiedsrichter in Köln gesagt habe. Das war nicht richtig."

Bruchhagen polterte gegen die Schiedsrichter

Bruchhagen hatte vor dem umstrittenen Eigentor von Rick van Drongelen (86.) eine Abseitsstellung von Werder-Angreifer Ishak Belfodil erkannt.

"Was sind das für Leute, die da in Köln sitzen?", hatte er bei Sky gesagt und zur Generalkritik an den (Video-)Schiedsrichtern an sich ausgeholt.

"Die haben wenig Gespür für Fußball. Jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, sieht die Szene und sieht, das ist Abseits!", polterte Bruchhagen: "Dann haben die halt nicht Fußball gespielt. Dann sind sie halt bewusst Schiedsrichter geworden, weil sie dort besser aufgehoben sind. Weil sie sowas gar nicht sehen und gar nicht erfühlen können."

Videobeweis-Ärger: Hollerbach bleibt bei "Fehlentscheidung!"

Ärger über Pyro-Fans

Bruchhagen ärgerte sich auch über die HSV-Fans, die während der Partie wiederholt Feuerwerkskörper abgebrannt hatten.

"Das sind keine Fans", sagte er: "Das sind Fußballzerstörer, die haben mit Fan-Dasein nichts zu tun. Die wollen dem Fußball schaden und wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Leute nicht im Stadion sind. Das ist eine wichtige Aufgabe des gesamten Bundesliga-Fußballs und des HSV."