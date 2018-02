Werder Bremen hat seinen ewigen Rivalen Hamburger SV durch ein Eigentor von Rick van Drongelen in der 86. Minute an den Abgrund zur 2. Liga geschossen. Durch den 1:0 (0:0)-Erfolg im 108. Nordderby hat das Team von Florian Kohfeldt bereits neun Punkte Vorsprung auf den taumelnden Bundesliga-Dino (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen).

"Wir wussten, was das Nordderby den Menschen in der Stadt bedeutet. Es war ein ganz wichtiger Sieg, aber wir sind noch lange nicht am Ziel", so Werders Abwehrchef Niklas Moisander.

Der HSV ist insgesamt elf Spiele ohne Sieg und fällt auch unter Coach Bernd Hollerbach immer hoffnungsloser zurück. "Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt, aber am Ende ist leider eine Fehlentscheidung passiert. Für mich war es ein klares Foul an van Drongelen, er wird am Standbein getroffen", so Hollerbach. "Das muss man in Köln sehen. Wir müssen jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen."

Werder vergrößerte dagegen sein Polster auf die Gefahrenzone und schob sich auf Rang 14 vor. (Bundesliga-Tabelle)

Die Highlights des Spiel am Sonntag ab 9.30 Uhr bei Bundesliga Pur im Free-TV auf SPORT1 und im TV-Livestream

Wirbel um Bremens Siegtreffer

"In meinen Augen war das ein Abseitstor und hätte nicht zählen dürfen", sagte HSV-Profi Andre Hahn am Sky-Mikrofon, "es ist bitter, dass wir aufgrund eines solchen Tores verlieren. Die Niederlage ist scheiße, tut total weh. Aber wir sind der HSV."

HSV-Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen war nach der Pleite bedient: "Ich will es nicht mehr hören. Die, die da in Köln sitzen - was sind das für Leute? Ich brauch nur einmal draufschauen - das ist Abseits. Sie haben wenig Gespür für Fußball. Jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, sieht bei der Szene, dass es Abseits war. Dann haben die eben nicht Fußball gespielt - und sind bewusst Schiedsrichter geworden, weil sie dort besser aufgehoben sind. Sie können tausend Linien ziehen, das ist Abseits."

Schiedsrichter Felix Zwayer sagte dazu: "Wenn alle Gelehrten darüber streiten, dann ist es keine Situation, die klar und eindeutig ist. Am Ende ist mit dem technischen Hilfsmittel der Linie eine korrekte Entscheidung getroffen worden."

Zu den Aussichten des HSV im Abstiegskampf meinte Klubboss Bruchhagen: "Das war ein Rückschlag, das tut sehr, sehr weh. Aber wir haben eine Restchance. Wir dürfen nicht resignieren."

Pyro-Ärger führt fast zu Spielabbruch

Für jede Menge Ärger sorgten die Pyro-Zündeleien von einigen Chaoten im HSV-Block. Zwayer musste die Partie in der 4. und 44. Spielminute jeweils kurz unterbrechen und drohte bei anhaltenden Vergehen sogar mit einem Spielabbruch. Nach dem 1:0 wurden weitere Feuerwerkskörper gezündet.

Für die besondere Partie hatte sich HSV-Coach Hollerbach etwas Frisches einfallen lassen. Der Franke setzte auf eine Viererkette und überraschte mit dem 19 Jahre alten Gambier Bakery Jatta, den er erstmals seit seinem Amtsantritt von Beginn an aufbot. In der Sturmspitze sollte Andre Hahn für mehr Torgefahr als zuletzt sorgen.

Der HSV legte durchaus forsch los und spielte nach einigen Störungen von den Rängen mutig nach vorne. Doch die erste Torchance gehörte den überraschend passiven Grün-Weißen. Ein abgefälschter Linksschuss von Maximilian Eggestein strich knapp am Tor von HSV-Torhüter Christian Mathenia vorbei (15.). Dennoch fehlte es an jeglichem Schwung im Spiel der Bremer, bei denen Kohfeldt auf personelle Experimente verzichtet hatte.

HSV im Pech nach Pavlenka-Patzer

Die neue Grundordnung der zweikampfstarken Hamburger schmeckte den Gastgebern in der ersten halben Stunde nicht. Schlüsselspieler Max Kruse fehlten zunächst die zündenden Ideen, auf den Außenbahnen gelang Florian Kainz und Zlatko Junuzovic nur wenig.

"Es fühlt sich überragend an, Derbysieger zu sein", so Max Kruse. "Ich hatte das Gefühl ja schon mit dem FC St. Pauli - aber hier mit Werder fühlt sich das auch sehr sehr schön an!"

Der HSV war besser drin und wurde nach Standards gefährlich. Ein Wackler von Werder-Keeper Jiri Pavlenka führte beinahe zur Gäste-Führung, doch Hahn und Gideon Jung verpassten im Gestocher knapp (25.). (Alle Ergebnisse des 24. Spieltags)

Anschließend verflachte die ohnehin nicht hochklassige Partie weiter. Beide Teams leisteten sich immer wieder leichte Abspielfehler im Mittelfeld und agierten zu uninspiriert, um gefährlich zu werden.

Werder drängt auf Sieg und wird belohnt

Zu Beginn der zweiten Hälfte rückte nach dem Pyro-Ärger der Fußball wieder in den Mittelpunkt. Werder verstärkte seine Offensivbemühungen, spielte aber immer wieder zu schlampig in der gegnerischen Hälfte.

Der HSV zog sich zeitweise tiefer zurück und lauerte auf Konterchancen, wie beim Fernschuss des Ex-Bremers Aaron Hunt (60.).

In der Schlussphase nahm die Partie noch einmal an Fahrt auf. Eggestein verfehlte aus der Distanz nur knapp (72.) und auch der HSV witterte weiter seine Chance auf einen Befreiungsschlag.