Was sich am Sonntagnachmittag im Stadion des 1. FC Köln ereignet hat, ist - insbesondere an dem Tag, an dem die Nachricht vom Tod des Florenz-Kapitäns Davide Astori die Fußball-Welt schockte - eine Entgleisung der ganz schlimmen Sorte.

Ron-Robert Zieler ist vom Vorsänger der FC-Fans während des 3:2-Auswärtssieges des VfB Stuttgart übel beleidigt worden. Wie während der TV-Übertragung über die Stadionmikrofone zu hören war, brüllte der Mann in sein Megafon folgende Worte: "Zieler deine Mutter ist mit Enke verwandt, du Bastard."

Auch der Satz "Zieler, mach es wie Enke", ist offenbar gefallen. Der ehemalige Fußball-Profi Robert Enke, ebenfalls Torhüter, hatte sich im Jahr 2009 das Leben genommen.

Bei Twitter wurden die Aussagen des Capo-Vorsängers über den gebürtigen Kölner Zieler aufs Schärfste verurteilt.