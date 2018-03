Der FC Bayern zieht in der Bundesliga einsam seine Kreise an der Spitze und könnte bereits am nächsten Spieltag Deutscher Meister werden.

Während es dazu allerdings Schützenhilfe der Konkurrenz benötigt, ist die Champions-League-Qualifikation den Bayern nicht mehr zu nehmen.

Denn durch den 6:0-Kantersieg gegen den Hamburger SV steht bereits acht Spieltage vor Saisonende fest, dass die Münchner die Saison schlimmstenfalls auf Platz vier beenden.

Seit dieser Saison muss der Viertplatzierte der Bundesliga nicht mehr in die Qualifikation, sondern ist ebenfalls direkt für die Gruppenphase qualifiziert.

Heynckes in Sorge: Wie schlimm ist Tolisso verletzt?

Bayern ist damit die erste und einzige Mannschaft Europas, die ein Ticket für die Gruppenphase der Champions League zu diesem Zeitpunkt sicher hat.

Manchester City, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain fehlen wenige Punkte, da in ihren Ligen noch mehr Spieltage zu absolvieren sind.