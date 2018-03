Der SC Freiburg hat auf das Gerücht um Trainer Christian Streich reagiert, der ein Kandidat beim FC Bayern München sein soll.

Freiburgs Vorstand Sport Jochen Saier teilte auf SPORT1-Nachfrage mit: "Jemand setzt etwas in die Welt, andere schreiben es ab. Das können wir nicht verhindern. Aber wir werden sicherlich nicht über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird und freuen uns morgen auf ein interessantes Spiel gegen Bayern München."

Zuvor hatte die Bild berichtet, dass der Rekordmeister "lockeren Kontakt" zum 52-Jährigen gehabt hätte.

Die Meldung wurde zwei Tage bevor Bayern in Freiburg antreten muss (So. ab 18 Uhr im LIVETICKER) veröffentlicht. Die Münchner suchen weiter nach einem Nachfolger für Jupp Heynckes, der immer wieder betont hat, dass er im Sommer aufhören will.

Heynckes begeistert von Streich

Der 72-Jährige lobte seinen Freiburger Kollegen auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Freitag: "Ich habe allergrößten Respekt vor Trainer Christian Streich, weil er schon 23 Jahre in Freiburg arbeitet. Er verliert jedes Jahr die besten Spieler und stellt jedes Jahr eine neue Mannschaft zusammen, die mithalten kann. Das ist überragend", sagte Heynckes: "Mir gefällt das, wie er mit seinen Jungs arbeitet. Da ist viel Empathie dabei. Er ist ein außergewöhnlicher Trainer."

Es ist aber fraglich, ob Streich mit dem Trubel in der Medienstadt München zurechtkommen würde.

Er ist tief in der Freiburger Idylle verwurzelt: Seine Karriere als Spieler begann und endete beim Freiburger FC. 1995 startete Streich bei den A-Junioren des SC Freiburg seine Laufbahn als Trainer.

2007 wurde er zunächst Assistent von Chefcoach Robin Dutt, 2011 übernahm er das Amt des Cheftrainers bei den Profis. Streich blieb Freiburg immer treu, unter anderem holte sich im Jahr 2013 Schalke 04 einen Korb.

Als Kandidaten auf die Heynckes-Nachfolge wurden zuletzt immer wieder Thomas Tuchel (zuletzt Dortmund), Niko Kovac (Eintracht Frankfurt), Julian Nagelsmann (Hoffenheim) und Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) genannt.