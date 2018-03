Der souveräne Tabellenführer FC Bayern empfängt am Samstag den abstiegsbedrohten Bundesliga-Dino Hamburger SV (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zum Duell der Gegensätze.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes liefert die letzten Infos für der Partie und äußert sich zur Personalsituation - dabei überrascht der 72-Jährige mit einer Aussage über seine Zukunft.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im TICKER:

+++ Das wars +++

Die letzte Frage ist beantwortet, die Pressekonferenz ist vorbei.

+++ Heynckes weicht Nachfrage aus +++

"Ich würde mir wünschen, dass die Medien wieder mehr über Fußball schreiben würden, wie wir zum Beispiel in Freiburg gespielt haben und warum. Darüber lese ich nichts", weicht Heynckes der SPORT1-Nachfrage zu seiner Zukunft aus.

+++ Heynckes scherzt über Rotation +++

"Ich denke, die Rotation hat bisher ganz gut funktioniert. Natürlich kann man als Trainer nicht jeden Spieler zufriedenstellen. Aber das ist normal, jeder will Spielen, aber wir haben nur elf Plätze. Im Mittelfeld haben wir sieben Spieler. Ich habe einen Würfelbecher", schwerzt Heynckes.

+++ Macht Heynckes doch weiter? +++

"Es ist noch gar nichts entschieden, weil ich bisher noch nie gesagt habe, dass ich definitiv am 30.6. aufhöre", sagt Heynckes.

"Was ich über die Trainer gesagt habe, war meine Wertschätzung", erklärt Heynckes seine Aussagen über Thomas Tuchel im Interview mit der Sport Bild. "Wenn man Dinge aus dem Kontext nimmt, liest sich vieles anders. Wenn man das gesamte Interview liest, habe ich meine Kollegen, die ich schätze, sehr positiv bewertet. So war das bei Thomas Tuchel, den ich auch persönlich sehr gut kenne. Das war eine Wertschätzung, das habe ich aber auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Das ist nichts Neues. Das ist meine Meinung und die vertrete ich. Unabhängig davon, ob das ein großes Echo erzeugt. Das ist mir wurscht!"

+++ Heynckes über Alaba +++

"Alaba war ja schon weltklasse, als ich 2013 den Klub verlassen habe. Zwischendurch hat es ein bisschen geholpert. Mittlerweile ist er auf bestem Weg zurück zu alter Form. Ich habe mit ihm gesprochen und er meinte, er habe sich nichts dabei gedacht. Er fühle sich wohl und es mache ihm wieder Spaß", sagt Heynckes über die Wechselgerüchte um David Alaba. "Wenn man 'Pieps' sagt, kommt gleich ein Kanonenschlag dabei heraus."

+++ Neuer ist bei "80 Prozent" +++

"Die Ärzte und Physios hatten eine Besprechung. Das Pensum wird weiter gesteigert, er macht weiter sein Fitnesprogramm und ist jetzt bei 80 Programm. Man wird sehen, ob er Anfang April schon auf dem Trainingsplatz stehen", sagt Heynckes.

+++ Heynckes erinnert an den "alten" HSV +++

"Ich kann mich noch erinnern, als ich gegen Manni Kaltz gespielt habe. Er ist immer die Linie entlang marschiert und hat seine Bananenflanken geschlagen. Das war ein toller Verein mit Günther Netzer und Ernst Happel als Trainer. Das war eine tolle Mannschaft, das hatte schon Qualität."

+++ Heynckes über James +++

"James hat gestern das gesamte Mannschaftstraining absolviert. Ihm geht es soweit ganz gut. Aber ich werde kein Risiko eingehen. Auch Javier Martinez hat gut trainiert. Es stehen alle zur Verfügung, bis auf Coman", sagt Heynckes.

+++ Heynckes über den Umbruch +++

"Tolisso, Coman, Kimmich und Süle sind schon sehr gute Spieler. Dann wird sich der FC Bayern für die kommenden Jahre noch etwas einfallen lassen mit dem einen oder andern jungen Spieler", sagt Heynckes über den Umbruch. "Das ist ein Prozess der nächsten ein, zwei oder drei Jahre. Man kann nicht immer sofort Spieler verpflichten, die gleich das Niveau des FC Bayern haben."

+++ "Der Dino würde fehlen" +++

"Der HSV gehört zur Bundesliga, aber das ist ein sportlicher Wettbewerb, dem man sich immer wieder stellen muss. Der HSV hat in den letzten Jahren sehr großes Glück gehabt. Zuletzt sah es sehr gut aus. Der Dino würde fehlen. Aber sie haben es in den letzten Jahren nicht gut gemacht. Man sieht ja wie viele Trainer und Manager es in den letzten Jahren gab."

+++ Heynckes schwärmt weiter von Kimmich +++

"Er ist ein intelligenter Junge und artikuliert sich sehr gut. Er hat das Zeug, ein ganz großer Spieler zu werden", sagt Heynckes über Kimmich.

+++ Heynckes über die Kapitänsfrage +++

"Thomas Müller hat auch einige Zeit warten müssen. Es ist bei uns ja so, dass der Spieler die Binde trägt, der am längsten im Verein ist. Nachdem Manuel Neuer ausgefallen ist, war es Thomas Müller. Danach bin ich immer danach gegangen, wer lange dabei ist. Das waren dann Arjen oder Franck. Egal wer, sie haben die Binde immer mit Stolz getragen."

+++ Heynckes vergleicht Kimmich mit Lahm +++

"Josh hat noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Er hört zu und kann sich noch weiterentwickeln. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für den FC Bayern. Ich denke schon, dass er eines Tages eine Identifikationsfigur wie Philipp Lahm sein kann. Joshua Kimmich hat alle Fähigkeiten, in die Fußstapfen von Philipp Lahm zu treten. Der junge Mann gefällt mir sehr gut."

+++ Heynckes will an Freiburg-Spiel anküpfen +++

"Wir wollen an die Leistung aus dem Spiel in Freiburg anküpfen. Wir haben in dieser Woche gut gearbeitet."

+++ Heynckes ist über den HSV +++

"Ich habe den HSV analysiert. Das ist für die Spieler eine immens schwierige Situation, es ist Unruhe im Verein und auf den Rängen. Sie haben im Spiel gegen Mainz wahnsinnig gekämpft und hätten gewinnen müssen. Wenn man in der Tabelle so weit unten steht, versagen auch die Nerven. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Spieler nicht leicht ist."

+++ Gibt James sein Comeback? +++

Nach seiner Wadenverhärtung stieg James Rodriguez Mitte der Woche wieder ins Mannschaftstraining beim Rekordmeister ein. Gegen den HSV könnte der Kolumbianer wieder zum Kader gehören.

+++ FCB bastelt am Kader der Zukunft +++

Bereits am Vormittag vermeldete der Rekordmeister gute Nachrichten: Joshua Kimmich verlängerte seinen ursprünglich bis 2020 laufenden Vertrag bis 2023.

"Joshua hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Der Verein bringt mir viel Vertrauen entgegen und sieht mich als wichtiges Element für den langfristigen sportlichen Erfolg. Das macht mich stolz!", sagte Kimmich.